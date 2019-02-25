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В Беларуси планируется смягчить наказание за наркопреступления. МВД против

26.02.2019 15:20 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси планируется смягчить наказание за наркопреступления. МВД против

фото: api.top.st

Соответствующие поправки в ближайшее время будут внесены в парламент.

Об этом сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА. Законопроект предполагает снижение нижних пределов санкций по ч.2,3 ст.328 УК («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). При этом Казакевич отметил, что МВД и Верховный суд выступают против смягчения наказания.

Представитель МВД также рассказал о нынешней наркоситуации в Беларуси. Всего за прошлый год выявлено более 4,9 тыс. наркопреступлений, из них почти 2,5 тыс. связаны со сбытом психоактивных веществ. Факты гибели детей и подростков вследствие отравлений наркотиками не фиксировались с начала 2015 года.

В 2018 году выявлено и пресечено 29 каналов поставок наркотиков из-за границы, а также их транзитных перевозок. Зарегистрировано 59 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через государственную границу Беларуси. В рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота изъято более 997,6 кг наркотических средств и 36,4 кг психотропных веществ. Пресечена деятельность семи подпольных нарколабораторий, выявлено 42 помещения, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений. Возбуждено 70 уголовных дел за содержание наркопритонов. Из незаконного оборота изъято почти 530 кг семян мака, возбуждено 95 уголовных дел по фактам незаконного оборота семян мака, содержащих в своем составе примеси маковой соломки.

Казакевич проинформировал также, что число выявленных в 2018 году наркопреступлений с участием несовершеннолетних  сократилось по сравнению с 2017 годом на 39,8%. Для предупреждения распространения наркомании в молодежной среде и выявления тех, кто занимается сбытом психоактивных веществ, дважды в год проводятся рейдовые мероприятия в местах массового отдыха молодежи. Во время их проведения в 2018 году выявлено 33 преступления по линии незаконного оборота наркотиков. При этом изъято около 4 кг различных видов наркотических средств и психотропных веществ, 14,1 кг семян мака и более 155 кг насвая. МВД при поддержке иных ведомств завершило работу по введению в эксплуатацию информационного ресурса pomogut.by. Сейчас ведется разработка второй ветви сайта, которая будет посвящена профилактике наркомании и преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

 
 
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Соответствующие поправки в ближайшее время будут внесены в парламент.
 
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