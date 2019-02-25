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Семья восьмилетнего Гриши просит о помощи в сборе средств на реабилитацию

26.02.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Семья восьмилетнего Гриши просит о помощи в сборе средств на реабилитацию
АиФ

Мама и бабушка восьмилетнего Гриши (ДЦП) постоянно думают, где найти деньги на оплату новых реабилитаций и постоянных занятий с логопедом; как отдать долги за уже прошедшие реабилитации и поездки на консультации к специалистам. 

Сейчас семья просит о помощи в сборе на оплату реабилитации в реабилитационном центре Neuron г. Быдгощ (Польша). 

«Именно вы можете дать ребенку надежду на настоящее и счастливое завтра. Всё, что вы видите в нашей группе, – это фото и видео с самыми позитивными и удачными моментами. Вы не увидите здесь всю тяжесть нашего бытия: как проходит сложнейшая работа ребенка на реабилитации, как он падает без сил после занятий, как во время сна пугается и плачет во время судорог, как он хочет уже ходить ОДИН…», - пишут на страничке в социальных сетях родные Гриши.

Гриша упорно и мужественно борется с жизненными испытаниями. Он родился с весом всего 1370 г. В первые недели его жизни возник некротический энтероколит, впоследствии кишечник лопнул. Началась череда операций: удалили поврежденный сегмент кишечника и установили искусственное отверстие между брюшной полостью и окружающей средой (илеостома); закрыли илеостому; московские нейрохирурги увеличили объём черепа  для полноценного развития головного мозга мальчика. Позднее появился новый диагноз «судорожный синдром», который не позволяет проходить реабилитацию в центрах Беларуси. Реабилитация в зарубежных специализированных центрах дает положительный результат. У Гриши хороший потенциал, у него появляются новые навыки и умения, но нельзя упустить время. Время идет, чем старше ребенок становится, тем труднее ему восстанавливаться.

Благотворительные счета открыты в филиале №529 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Минск, пр. Независимости, 56; УНП 100348175; МФО AKBBBY21529:

- белорусские рубли – номер счета BY86 AKBB 3134 0000 0422 5552 0529

- доллары США – номер счёта BY13 AKBB 3134 0000 0420 4552 0529

- евро – номер счета BY70 AKBB 3134 0000 0423 9552 0529

- российские рубли – номер счета BY27 AKBB 3134 0000 0421 6552 0529

Назначение платежа: сбор средств в пользу Бурдук Татьяны Николаевны для лечения сына Долгих Григория Алексеевича.

Номер карты «АСБ Беларусбанка»: 6711 7600 1320 3845. Срок действия: 09.2021 г.

WebMoney:

Белорусские рубли: B226424530267

Евро: E258255714480

Российские рубли: R874416774550

Доллары США: Z213588228152

Яндекс деньги: 410011449004558.

Можно оказать помощь, пополнив баланс номера МТС +375 (029) 505- 80-11.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас семья просит о помощи в сборе на оплату реабилитации в реабилитационном центре Neuron г. Быдгощ (Польша).
 
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