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В белорусских школах могут ограничить использование мобильников
26.02.2019 14:27 — Разное | Аргументы и факты
В положении учтут различные направления безопасности.
«В местах проживания, по дороге в учреждение образования и из него, безопасность здания и прилегающей территории, психологическая безопасность в учреждении образования, при организации питания, в свободное от учебы время, безопасность поведения в интернете и др.», - сообщает
Также министр считает правильным:
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Минобразования совместно с МЧС, МВД, Министерством обороны и другими ведомствами приступит к разработке положения об обеспечении безопасности обучающихся в...
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