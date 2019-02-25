В белорусских школах могут ограничить использование мобильников

В положении учтут различные направления безопасности.

«В местах проживания, по дороге в учреждение образования и из него, безопасность здания и прилегающей территории, психологическая безопасность в учреждении образования, при организации питания, в свободное от учебы время, безопасность поведения в интернете и др.», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра образования Игоря Карпенко.

Также министр считает правильным:

утвердить перечень предметов и веществ, которые учащимся запрещено иметь и использовать,

ввести ограничения права пользования средствами мобильной связи в учреждениях образования.



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