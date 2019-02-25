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Посмотрите, как девочка в 5 лет выполняет сложные трюки на сноуборде

26.02.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
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Василиса Ермакова из Москвы в свои 5 лет не просто катается на сноуборде — она выполняет сложные трюки и даже ставит рекорды! Заниматься девочка начала в — вдумайтесь! — 3 года, а тренирует ее отец — бывший спортсмен. Несмотря на такой юный возраст, Василиса наверняка удивит вас своим катанием и уже мечтает об олимпийском золоте.

 
 
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