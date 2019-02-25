Завершился прием работ на участие в конкурсе белорусской озвучки сериала "Секс в большом городе" для VOKA. Из 400 с лишним заявок организаторы выбрали 50 лучших.

Теперь участникам шорт-листа предстоит продемонстрировать свои артикулярные способности на офлайн-прослушивании. Премьера озвученного при участии шести победителей конкурса эпизода состоится в марте на платформе VOKA.



Свои видеозаписи с озвученными по-белорусски текстовыми отрывками из сериала "Секс в большом городе" прислали 417 участников.

56 мужчин претендовали на озвучку мистера Бига и Стенфорда, а попробовать свои силы в качестве дублера одной главных героинь сериала – Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды – пожелала 361 женщина.

География конкурсантов охватывает 36 городов, в том числе зарубежных: по одной заявке организаторы получили из Варшавы, Кельна, Парижа и Санкт-Петербурга.

По количеству присланных работ лидирует Минск: в конкурсе поучаствовали 307 жителей белорусской столицы (73% от общего количества заявок). Также в число лидеров вошли Брест, Витебск, Гомель и Гродно. Участники из регионов прислали 36% заявок.

Больше всего конкурсных видео поступило от людей, чья профессиональная деятельность так или иначе подразумевает работу с голосом и владение им: радиоведущих, актеров и музыкантов.

Для участия во втором туре представители VOKA сформировали список из 50 человек. Таким образом, в шорт-лист вошел каждый восьмой участник из числа подавших заявки. Теперь им предстоит встретиться с членами жюри во время прослушивания, местом которого станет профессиональная студия дубляжа и озвучки. Приглашения на кастинг стоит ожидать со дня на день.

Все 417 конкурсантов получат от VOKA промокод на 30-дневную подписку "Амедиатека", которая позволяет смотреть "Секс в большом городе" и другие культовые сериалы. Уведомление об этом придет личным сообщением в Instagram.

Основными критериями отбора конкурсантов в финале будет владение актерской риторикой, соответствие образу героя, артистизм и чистота голоса. Важным условием станет и наличие у претендентов возможности уделить несколько дней работе в студии над озвучкой своего персонажа.

Победители второго этапа конкурса озвучат героев пилотной серии "Секса в большом городе" на белорусском языке. Премьерный показ первого сезона состоится в марте текущего года на платформе VOKA в разделе "CINEVOKA – кино по-белорусски" .