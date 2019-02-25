ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определены финалисты конкурса на участие в белорусской озвучке "Секса в большом городе"

26.02.2019 15:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Завершился прием работ на участие в конкурсе белорусской озвучки сериала "Секс в большом городе" для VOKA. Из 400 с лишним заявок организаторы выбрали 50 лучших.

Теперь участникам шорт-листа предстоит продемонстрировать свои артикулярные способности на офлайн-прослушивании. Премьера озвученного при участии шести победителей конкурса эпизода состоится в марте на платформе VOKA.

Определены финалисты конкурса на участие в белорусской озвучке "Секса в большом городе"
Свои видеозаписи с озвученными по-белорусски текстовыми отрывками из сериала "Секс в большом городе" прислали 417 участников.

56 мужчин претендовали на озвучку мистера Бига и Стенфорда, а попробовать свои силы в качестве дублера одной главных героинь сериала – Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды – пожелала 361 женщина.

География конкурсантов охватывает 36 городов, в том числе зарубежных: по одной заявке организаторы получили из Варшавы, Кельна, Парижа и Санкт-Петербурга.

По количеству присланных работ лидирует Минск: в конкурсе поучаствовали 307 жителей белорусской столицы (73% от общего количества заявок). Также в число лидеров вошли Брест, Витебск, Гомель и Гродно. Участники из регионов прислали 36% заявок.

Больше всего конкурсных видео поступило от людей, чья профессиональная деятельность так или иначе подразумевает работу с голосом и владение им: радиоведущих, актеров и музыкантов.

Для участия во втором туре представители VOKA сформировали список из 50 человек. Таким образом, в шорт-лист вошел каждый восьмой участник из числа подавших заявки. Теперь им предстоит встретиться с членами жюри во время прослушивания, местом которого станет профессиональная студия дубляжа и озвучки. Приглашения на кастинг стоит ожидать со дня на день.

Все 417 конкурсантов получат от VOKA промокод на 30-дневную подписку "Амедиатека", которая позволяет смотреть "Секс в большом городе" и другие культовые сериалы. Уведомление об этом придет личным сообщением в Instagram.

Основными критериями отбора конкурсантов в финале будет владение актерской риторикой, соответствие образу героя, артистизм и чистота голоса. Важным условием станет и наличие у претендентов возможности уделить несколько дней работе в студии над озвучкой своего персонажа.

Победители второго этапа конкурса озвучат героев пилотной серии "Секса в большом городе" на белорусском языке. Премьерный показ первого сезона состоится в марте текущего года на платформе VOKA в разделе "CINEVOKA – кино по-белорусски".

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершился прием работ на участие в конкурсе белорусской озвучки сериала "Секс в большом городе" для VOKA. Из 400 с лишним заявок организаторы выбрали 50 лучших. Теперь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанные в Венесуэле журналисты Univision освобождены - заявление телеканала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика