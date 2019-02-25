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Задержанные в Венесуэле журналисты Univision освобождены - заявление телеканала
Журналисты телеканала Univision, задержанные в понедельник во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отпущены на свободу, говорится в заявлении телеканала, распространенном во вторник.
"Команда из шести журналистов телеканала Univision под руководством Хорхе Рамоса освобождена после того, как их продержали в президентском дворце Мирафлорес в течение почти трех часов по указанию Н.Мадуро", - отмечается в заявлении.
Х.Рамос сообщил, что все шестеро журналистов вернулись в свою гостиницу.
"Они (венесуэльские власти - ИФ) конфисковали все наше оборудование", - подчеркнул он.
Журналисты телеканала Univision были задержаны в понедельник. По версии телеканала, Н.Мадуро не понравились вопросы журналистов, и он прервал интервью. У съемочной группы изъяли записанный материал, телевизионное оборудование и мобильные телефоны.
По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, журналисты Univision занимались созданием "дешевого шоу".
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Журналисты телеканала Univision, задержанные в понедельник во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отпущены на свободу, говорится в заявлении...
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