Задержанные в Венесуэле журналисты Univision освобождены - заявление телеканала

Журналисты телеканала Univision, задержанные в понедельник во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отпущены на свободу, говорится в заявлении телеканала, распространенном во вторник.

"Команда из шести журналистов телеканала Univision под руководством Хорхе Рамоса освобождена после того, как их продержали в президентском дворце Мирафлорес в течение почти трех часов по указанию Н.Мадуро", - отмечается в заявлении.

Х.Рамос сообщил, что все шестеро журналистов вернулись в свою гостиницу.

"Они (венесуэльские власти - ИФ) конфисковали все наше оборудование", - подчеркнул он.

Журналисты телеканала Univision были задержаны в понедельник. По версии телеканала, Н.Мадуро не понравились вопросы журналистов, и он прервал интервью. У съемочной группы изъяли записанный материал, телевизионное оборудование и мобильные телефоны.

По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, журналисты Univision занимались созданием "дешевого шоу".