Наркодилеры используют Беларусь для транзита гашиша из Марокко в Россию – МВД

Министерство внутренних дел Беларуси отмечает ежегодный рост количества изъятий традиционных наркотиков, в том числе гашиша. При этом большая часть изымаемого гашиша следует транзитом через Беларусь из Марокко в Россию.

"В Беларусь чаще попадает гашиш марокканского, реже афганского происхождения. Марокканский гашиш поступает к нам по морю, через Португалию и Испанию, а также другие европейские страны. Как правило, это транзитный гашиш, который движется в Российскую Федерацию, а потом возвращается к нам мелкими партиями", - заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич на брифинге во вторник в Минске.

В связи с этим, МВД Беларуси работает "не только на себя, но и для защиты интересов Российской Федерации", подчеркнул Г.Казакевич.

По его данным, в течение 2018 года пресечено 29 каналов поставок наркотиков в Беларусь из-за границы, а также их транзитных перевозок. Зарегистрировано 59 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через госграницу Беларуси.