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Для прошедших срочную службу в армии белорусов планируется ввести льготы и преференции – глава Минобороны

26.02.2019 14:29 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси для граждан, прошедших срочную военную службу или службу в резерве, планируется ввести льготы и преференции, сообщил министр обороны Андрей Равков по итогам совещания у главы государства во вторник.

"Людям, которые отслужили срочную военную службу или службу в резерве, мы предлагаем бесплатно, за счет бюджетных средств проходить подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения, приоритет при поступлении в высшие учебные заведения при равенстве баллов, приоритет при получении жилья в общежитии, при распределении и другие преференции", - сказал А.Равков.

Его цитирует госагентство БелТА.

По информации главы Минобороны, на совещании у президента Александра Лукашенко во вторник комплексно обсуждалась проблематика комплектования военных подразделений личным составом, рассматривался пакет предложений, как мотивировать граждан к прохождению срочной военной службы и повысить престиж армейской службы.

 
 
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В Беларуси для граждан, прошедших срочную военную службу или службу в резерве, планируется ввести льготы и преференции, сообщил министр обороны Андрей Равков по...
 
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