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Беларусь в 2018 году увеличила экспорт продукции растениеводства на 16% до $500 млн

26.02.2019 14:07 — Разное | Интерфакс  
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Экспорт белорусской продукции растениеводства в 2018 году составил $500 млн и вырос по сравнению с 2017 годом на 16%, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на форуме "Беларусь аграрная" во вторник.

"Мы очень хорошо сработали в прошлом году - экспортировали растениеводческой продукции на сумму $500 млн, что на 16% больше, чем в 2017 году. В целом же за три года мы выросли с $380 млн до $0,5 млрд", - сказал А.Богданов.

По его данным, структура экспорта продукции растениеводства в стоимостном выражении не претерпевает существенных изменений. "Наиболее экспортоориентированными  являются свежие овощи (их доля составляет 44%), плоды и ягоды (16%), картофель (10%), льноволокно (4%) и зерно (1%)", - заметил А.Богданов.

Представитель Минсельхозпрода уточнил, что в 2018 году на экспорт поставлено свежих овощей на $187,5 млн (на 6% больше уровня 2017 года), яблок, груш и айвы – на $18,7 млн (рост на 47%), льноволокна – на $19,6 млн (рост на 21%). Картофеля экспортировано на $50,2 млн (снижение на 23%).

 
 
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Экспорт белорусской продукции растениеводства в 2018 году составил $500 млн и вырос по сравнению с 2017 годом на 16%, сообщил начальник главного управления...
 
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