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Наркоманы в Беларуси переключились на "синтетику" - медики

26.02.2019 13:57 — Разное | Интерфакс  
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Большинство наркоманов, обращающихся за помощью к белорусским медикам, употребляют несколько видов синтетических наркотиков, заявил главный врач Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Алексей Александров.

"У нас превалирует полинаркомания, сочетанное потребление нескольких видов наркотиков. Среди них доминируют синтетические психостимуляторы, нетрадиционные для нашей страны, и они сочетаются с другими синтетическими веществами", - сказал А.Александров на пресс-конференции во вторник в Минске.

Он уточнил, что, таким образом, в последнее время в структуре потребляемых белорусами наркотиков уменьшилось количество доминировавших ранее каннабиноидов. При этом белорусские медики отмечают высокий интерес наркопотребителей к синтетическим каннабиноидам – например, определенным курительным смесям, добавил А.Александров.

"По-прежнему редкими в Беларуси остаются случаи потребления героина, кокаина и других тяжелых наркотических средств", - констатировал специалист.

"Большинство "традиционных" потребителей наркотиков достигли 35-40 лет, а вот тех, кто только начинает знакомиться с наркотиками, хотелось бы остановить уже сейчас", - продолжил главврач центра.

В данной связи А.Александров сообщил, что в ближайшее время белорусские медики-наркологи планируют провести серьезную совместную работу с представителями учреждений образования, чтобы с их помощью предотвратить увеличение числа потребителей наркотиков в молодежной среде.

"Прочитать лекцию каждому ребенку мы не сможем, но обучить работников системы образования, постоянно работающих с детьми, вопросам профилактики, мы в состоянии", - сказал специалист.

Он также обратил внимание на то, что обращения наркозависимых людей к докторам и в центры помощи не влекут за собой проблем с законом и чаще всего происходят анонимно. "В некоторых центрах, например, мы просто присваиваем каждому номер и букву. И именно эти данные остаются в карточке, когда он оттуда уходит", - заверил А.Александров.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство наркоманов, обращающихся за помощью к белорусским медикам, употребляют несколько видов синтетических наркотиков, заявил главный врач Минского...
 
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