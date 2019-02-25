Чего ждать от первого месяца весны – астрологический прогноз

Обратили внимание, какой насыщенной и энергичной была первая половина февраля, а потом резко стало тихо, нагрянула лень и великая прокрастинация?!

Начало марта будет проходить всё в той же спокойной обстановке, но длиться это будет лишь несколько дней, дальше период нужно будет наполнить активными делами, но строго в определенных сферах жизни.

С 5 по 28 марта будет отличное время, чтобы навести порядок в бумагах, контактах, продать ненужные вещи. Если обобщить – это идеальное время, чтобы закончить, доделать то, что давно откладывалось на всё не наступающее завтра.

А вот чего точно не рекомендуется в это время, так это начинать новое дело, внедрять новые корректировки в свои планы, покупать технику, автомобиль, квартиру, заказывать или отправлять посылки. Можно допустить очень много ошибок или разочароваться уже к концу этого периода, а потом еще полгода придётся исправлять ошибки и устранять последствия.

Если говорить о более масштабном прогнозе, то для астрологов март 2019 –долгожданное время, ведь начиная с 7 марта запускается совершенно новый семилетний цикл.

Перемены будут глобальными – перевороты в финансовой системе отдельного человека, страны и даже всего мира, переоценка всей системы ценностей. Всё это произойдёт не сразу, а постепенно, в течение семи лет наша жизнь так или иначе подвергнется изменениям. Будет рождаться новое поколение детей с упором на материальное. Так что будущие родители: учите своих детей работать с деньгами, ценить вещи и накапливать блага. Это именно то, что в них будет заложено с рождения, они будут к этому неосознанно тянуться, и достигнут в упомянутых сферах наибольших успехов.

Возвращаясь к прогнозу для повседневных дел надо отметить, что март 2019 года – очень хороший месяц для диет, для перехода на другой режим питания. Кто давно планировал "переучить" свой организм и внедрить правильные пищевые привычки – воспользуйтесь возможностью, и вы увидите, как легко это у вас получится.

Если резюмировать всё сказанное, то главные рекомендации месяца будут такими:

займитесь деньгами

перейдите на другой режим питания

не торопите события

будьте внимательны со сделками и при подписании важных бумаг (по возможности перенесите это на апрель)

избавьтесь от ненужных вещей

Что касается главного весеннего праздника, 8 марта, – мужчины, ловите подсказку – девушки будут ждать особенно необычного и оригинального подхода. Если дарите цветы – то хотя бы на крыше, если телефон – упакуйте так, чтобы она никогда не догадалась что там. Постарайтесь быть более изобретательными и презентовать что-то ультрасовременное или весьма неожиданное. Впрочем, беседы о высоком в приглушённой и тихой обстановке будут тоже как нельзя кстати.

Астролог Виктория Жукьян