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В Исаакиевском соборе спели песню про "бомбить Америку"
23 февраля в одном из храмов Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт.
Как отмечает Весьма, мероприятие, вероятно, прошло бы незамеченным, если бы не последняя композиция хора.
В соборе спели песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком» про то, как «наши солдаты» сбрасывают атомные бомбы на США и город Вашингтон.
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23 февраля в одном из храмов Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт.
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