Как отмечает Весьма, мероприятие, вероятно, прошло бы незамеченным, если бы не последняя композиция хора.В соборе спели песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком» про то, как «наши солдаты» сбрасывают атомные бомбы на США и город Вашингтон.