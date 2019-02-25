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В Исаакиевском соборе спели песню про "бомбить Америку"

26.02.2019 14:40 — Разное | UDF  
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23 февраля в одном из храмов Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт.

Как отмечает Весьма, мероприятие, вероятно, прошло бы незамеченным, если бы не последняя композиция хора.

В соборе спели песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком» про то, как «наши солдаты» сбрасывают атомные бомбы на США и город Вашингтон.

 
 
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23 февраля в одном из храмов Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт.
 
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