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На рынке недвижимости Беларуси готовится масштабный передел?
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Очередной всплеск эмоций бизнес-сообщества вызвал в начале февраля Минюст, анонсировавший подготовленный этим ведомством проект постановления Совмина «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2008 г. № 386». Напомним: этот нормативный акт регулирует риэлтерскую деятельность. Из чего вполне логично предположить, что переполошились именно агентства недвижимости.
Перевести сложный юридический язык официальных документов на общечеловеческий журналисты
О запрете риэлтерской организации взимать плату с покупателя
На первый взгляд, вопрос этот очень простой. Но есть нюансы!
Если сейчас покупатель вправе рассчитывать на возмещение по страховому полису РСУП «Белгосстрах» в случае недобросовестности риэлтера, то при запрете на заключение договора между риэлтером и покупателем последний лишается такой возможности. А на деле все еще сложнее.
Да, запрет действительно может снизить гипотетическое количество жалоб на риэлтеров в Минюст. Но это банальный вопрос пропорций: чем меньше договоров, тем меньше возможных жалоб. В конце концов, если риэлтерские организации вообще запретить, то и жаловаться будет не на кого.
А проблемы никуда не исчезнут. Потому что в реальности жалоб (и даже судебных исков) станет больше. Просто они будут не в отношении риэлтеров, а в отношении продавцов недвижимости.
Представьте ситуацию, при которой история жилья не совсем чистая. Сегодня об этом агентство предупреждает покупателя, так как по закону должно препятствовать совершению сделки купли-продажи, если в цепочке историй объекта недвижимости есть «засады».
К примеру, за последние пять лет только в ООО «Центральное» таких историй было около двух десятков. Почти во всех случаях даже продавец не знал полной истории своей квартиры. В такой ситуации покупатель вправе сам принимать решение – рисковать или нет. А если его никто не предупредил? Отказываясь от договорных отношений с покупателем, мы закладываем мину под весь рынок недвижимости и образуем вал неразрешимых дел для судебных органов. И даем простор мошенникам и аферистам.
Риэлторов, кстати, в этом вопросе поддерживает Совет по развитию предпринимательства, по мнению которого запрет риэлтерской организации взимать плату с покупателя объекта недвижимости «приведет в краткосрочной перспективе к снижению объема услуг, прежде всего, населению, и росту количества жалоб, а в долгосрочной перспективе – к сокращению числа субъектов данной сферы деятельности и, как следствие, расширению «серого» рынка риэлтерских услуг.
В результате подавляющее большинство клиентов, не имея возможности удовлетворить свои потребности в риэлтерской организации, скорее всего, будут вынуждены прибегнуть к услугам нелегально работающих посредников».
О предельных тарифах
Чтобы понять вопрос о предложенных предельных тарифах, лучше обратиться к истории риэлтерской деятельности в стране. В своем становлении она прошла несколько этапов.
На первом – с 1995 по 1999 гг. – на этом рынке был реальный беспредел в отношении законности сделок. Но неким образом сложилась усредненная ставка по городу, которой «коллеги по цеху» старались придерживаться, чтобы клиенты не сбежали к конкурентам. Она составляла со стороны покупателя 500–600 долларов. Продавец ничего не платил. Но тогда не было ИT–технологий.
На втором этапе – с 2000 по 2004 гг. – начался хаос и беспредел с ценами на риэлтерские услуги. Причина этого – в появлении огромного количества новых агентств недвижимости в этот период. Все начали поднимать цену. Так как никаких тарифов сверху агентствам недвижимости не спускали, никаких «потолков» и не существовало.
При этом ссылки на возможность корпоративного сговора в установлении тарифов несерьезны, так как такой сговор может быть между двумя-тремя игроками рынка (к примеру, между операторами сотовой связи), но никак не между двумя сотнями игроков. Именно здесь и должна была проявиться роль регулятора, чтобы остановить безудержный рост цен. Но регулятор тогда не среагировал. А предложил Лукашенко вообще закрыть все риэлтерские организации и создать одного: мегагосриэлтера.
Спас эту отрасль Виктор Шанюкевич, предложивший лицензирование риэлтерской деятельности. Сегодня лицензирование, по его мнению, себя исчерпало. Это просто формальный вход на рынок. Как клубный билет. Я открываю агентство недвижимости, беру в штат двух аттестованных специалистов и имею право подавать в Минюст заявку на получение лицензии.
Но регулировать рынок в сегодняшней ситуации предельной ценой – нонсенс. Особенно в части коммерческой недвижимости. Представьте, что пациент пришел к врачу с жалобой на потенцию. Тот ему говорит, что, если он заплатит 100 рублей, она улучшится на 20%, а если 200 рублей – на 30%. «А если я заплачу 500 рублей?» – спрашивает клиент?
Именно такую ситуацию создает новое постановление, предлагаемое Минюстом. Оно пытается ограничить «потенцию рынка» не «физическими возможностями организма, а банальным запретом ему расти в виде предельной потенции». С чем также не согласен Совет по развитию предпринимательства, по возражениям которого «установление предельных размеров тарифов на оказание риэлтерских услуг приведет к тому, что целые сегменты данного рынка выпадут из легального оборота в связи с невозможностью покрытия фактических затрат.
Уже сегодня практически нет компаний, работающих с арендой жилья и дешевыми объектами на рынке загородной недвижимости, земельными участками в дачных и садовых кооперативах, с гаражами, машино-местами. Услуги в вышеперечисленных сегментах зачастую оказываются посредниками, работающими без регистрации, лицензии и уплаты налогов.
Отмена регулирования в условиях конкуренции между риэлтерскими организациями не приведет к росту тарифов, а формирование их на договорной основе позволит расширять линейку оказываемых услуг, вывести в сферу прозрачности ныне экономически невыгодные сделки… Установление же фиксированных цен при оказании услуг в сфере коммерческой недвижимости, как ограничение стоимости сделок между субъектами бизнеса, – это не только правовой «нонсенс», но и прямое снижение поступлений в бюджет…»
Я говорю об этом потому, что регулировать на рынке недвижимости надо не цену на услуги агентства недвижимости, а вход на рынок. В прошлом году Союз риэлтерских организаций предложил убрать лицензирование, ставшее формальной процедурой, и взамен ввести сертификацию деятельности. Но и сертификация со временем может превратиться в формальность, так как она не исключает появления на рынке «ловкачей», совершающих сделки де-факто, когда де-юре договор между покупателем и продавцом расторгнут. Здесь выход один – договорные цены. Сегодня конкуренция не дает им значительно вырасти.
Минюст понять можно. Их специалисты рассматривают ситуацию с юридической точки зрения. А здесь нужен экономический анализ последствий с привлечением практиков с опытом работы на рынке недвижимости.
Из опыта же в качестве главного инструмента регулирования рынка можно предложить следующее: договорные цены на риэлтерские услуги, ужесточение условий к офису (здесь проходят сделки, здесь считают деньги, здесь должна храниться коммерческая информация и пр.) и многое другое. И это будет более правильным.
Дальнейшее развитие событий
Участники Союза риэлтерских организаций могут только догадываться, что с ними будет дальше.
Совет по развитию предпринимательства отказался визировать проект Минюста. И Минюст может подать его напрямую в Совмин. И здесь возможны варианты. Дело в том, что председатель Совета — Александр Турчин – одновременно является и первым вице-премьером правительства. То есть коса может найти на камень. Проигнорировав одну подпись госчиновника, Минюст предложит ему расписаться в документе, который он уже отклонил один раз.
Может случиться пауза, как минимум, «для перегруппировки сил». Могут потребоваться дополнительные обсуждения. Тем более, что об этом говорит и Совет по развитию предпринимательства:
«В связи с изложенным считаем, что для выработки конструктивных подходов по формированию правовых условий функционирования данного сегмента бизнеса необходимо дополнительное обсуждение изложенных проблем с участием представителей профессионального делового сообщества. При этом отмечаем, что внесение изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2008 г. № 386 целесообразнее осуществлять в рамках комплексной корректировки законодательства, регулирующего риэлтерскую деятельность.
Но следует понимать: вопрос ценообразования сделки является наиважнейшим в деятельности риэлтерской организации. А на более высоком уровне – это однозначное снижение налогооблагаемой базы. То есть теряет бюджет.
Подобные предложения Минюст продвигает на протяжении последних двух-трех лет. То есть риэлтеры живут все это время в беспокойстве. Но если предложения Минюста будут воплощены в жизнь, риэлтерский рынок банально умрет. В качестве эпитафии на его могиле можно написать: «При жизни покойник был слишком беспокойным. От того и помер».
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Новые законы дают простор мошенникам и аферистам.
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