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Курс российского рубля обвалился на белорусской бирже
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара подрос всего на 0,0017 рубля - до 2,1384 BYN/USD.
Курс евро поднялся на 0,0021 рубля - до 2,4281 BYN/EUR.
Курс российского рубля обвалился на 0,0153 рубля до 3,2611 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 26 февраля белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,18%, а с начала февраля уже на 0,95%.
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