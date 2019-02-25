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Курс российского рубля обвалился на белорусской бирже

26.02.2019 14:25 — Разное | UDF  
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Курс российского рубля обвалился по итогам валютных торгов 26 февраля. Евро и доллар прервали серию из семи снижений подряд.

В частности, курс доллара подрос всего на 0,0017 рубля - до 2,1384 BYN/USD.

Курс евро поднялся на 0,0021 рубля - до 2,4281 BYN/EUR.

Курс российского рубля обвалился на 0,0153 рубля до 3,2611 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 26 февраля белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,18%, а с начала февраля уже на 0,95%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро и доллар прервали серию из семи снижений подряд.
 
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