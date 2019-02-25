Лукашенко решил всех поставить под ружье

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"Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы"

Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсудили 26 февраля на совещании у президента Беларуси с постоянными членами Совета Безопасности.- отметил в начале совещанияОн напомнил, что согласно Конституции Беларуси защита страны - это обязанность и священный долг гражданина.- подчеркнул белорусский лидер.Президент констатировал, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов.сказал он.За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, и в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены.- приводит слова главы государства президентская пресс-служба.Лукашенко отметил, что некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты. В прошлом году были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам.обратил внимание президент.Одновременно он завил, что названные меры не принесли желаемого результата, а 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах.Глава государства сообщил, что правительство подготовило проект документа по соответствующим вопросам. Планируется также ввести меры, способствующие повышению ответственности за уклонение от службы, а с другой стороны - заинтересованности граждан в выполнении воинского долга.- сказал Лукашенко.По его словам, также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников:резюмировал президент.Лукашенко также отметил, что в Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу.- заявил белорусский лидер.Президент еще раз подчеркнул свое твердое убеждение в том, что мужчина должен служить в армии.- отметил глава государства.добавил Лукашенко.Сегодня на совещании у Президента комплексно обсуждалась проблематика комплектования военных подразделений личным составом, рассматривался пакет предложений, как мотивировать граждан к прохождению срочной военной службы, повысить престиж армейской службы.Меры, которые рассматривались на совещании, будут реализованы в два этапа. Вначале речь идет о том, чтобы навести порядок на всех уровнях - от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии в целом. Это стало ключевым требованием Президента. Одновременно будут разрабатываться жесткие меры борьбы с уклонистами. Эту работу планируется завершить к осени и доложить о результатах Главе государства.Во время второго этапа пересмотрят правила призыва на срочную военную службу. Будут еще раз проанализированы предоставляемые отсрочки, возможно, от некоторых откажутся. Подумают и над тем, как заинтересовать граждан в выполнении воинского долга. Сейчас обсуждаются самые разные меры, но одномоментно их воплощать в жизнь не планируют. На совещании подчеркивалось, что никакой коренной ломки быть не должно, в этих процессах необходимо поступательное движение.