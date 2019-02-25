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Лукашенко решил всех поставить под ружье

26.02.2019 14:18 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
"Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью", - убежден президент Беларуси.

Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсудили 26 февраля на совещании у президента Беларуси с постоянными членами Совета Безопасности.

"Традиционно в таком составе мы собираемся для решения актуальных вопросов обеспечения безопасности государства. Сегодня нам предстоит обсудить тему комплектования Вооруженных Сил и других войск личным составом. Проще говоря, речь пойдет о призыве на срочную службу нашей молодежи", - отметил в начале совещания Александр Лукашенко.

Он напомнил, что согласно Конституции Беларуси защита страны - это обязанность и священный долг гражданина. "Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно, - подчеркнул белорусский лидер. - Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных Сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних".

Президент констатировал, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов. "И выйдем мы из этой ямы только примерно к 2025 году", - сказал он.

За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, и в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. "Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси", - приводит слова главы государства президентская пресс-служба.

Лукашенко отметил, что некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты. В прошлом году были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам. "Доотсрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях, получали отсрочки. Если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти. Более того, прокуроры и судмедэксперты расследуют уголовные дела, касающиеся военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы", - обратил внимание президент.

Одновременно он завил, что названные меры не принесли желаемого результата, а 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах.

Глава государства сообщил, что правительство подготовило проект документа по соответствующим вопросам. Планируется также ввести меры, способствующие повышению ответственности за уклонение от службы, а с другой стороны - заинтересованности граждан в выполнении воинского долга.

"Сегодня обсудим эти предложения и примем по ним решение. Но надо иметь в виду, что одномоментно нам будет трудно принять все решения. Хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных Сил, тем не менее она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели", - сказал Лукашенко.

Лукашенко решил всех поставить под ружье

По его словам, также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников:

"Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы"
.

"Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться", - резюмировал президент.

Лукашенко также отметил, что в Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу. "Мы не раздували эту проблему никогда, в этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава - контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы", - заявил белорусский лидер.

Президент еще раз подчеркнул свое твердое убеждение в том, что мужчина должен служить в армии. "Эту суровую школу половина из них, наверное, не прошли. Ну и мотивация самого высокого уровня - это то, что есть такая профессия Родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт - половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер", - отметил глава государства.

"Тем не менее мужик испокон веков, исходя из нашей истории, и не только нашей, должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину", - добавил Лукашенко.

Сегодня на совещании у Президента комплексно обсуждалась проблематика комплектования военных подразделений личным составом, рассматривался пакет предложений, как мотивировать граждан к прохождению срочной военной службы, повысить престиж армейской службы.

Меры, которые рассматривались на совещании, будут реализованы в два этапа. Вначале речь идет о том, чтобы навести порядок на всех уровнях - от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии в целом. Это стало ключевым требованием Президента. Одновременно будут разрабатываться жесткие меры борьбы с уклонистами. Эту работу планируется завершить к осени и доложить о результатах Главе государства.

Лукашенко решил всех поставить под ружье

Во время второго этапа пересмотрят правила призыва на срочную военную службу. Будут еще раз проанализированы предоставляемые отсрочки, возможно, от некоторых откажутся. Подумают и над тем, как заинтересовать граждан в выполнении воинского долга. Сейчас обсуждаются самые разные меры, но одномоментно их воплощать в жизнь не планируют. На совещании подчеркивалось, что никакой коренной ломки быть не должно, в этих процессах необходимо поступательное движение.

 
 
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"Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью", - убежден президент Беларуси.
 
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