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Лукашенко решил всех поставить под ружье
Фото: president.gov.by
Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсудили 26 февраля на совещании у президента Беларуси с постоянными членами Совета Безопасности.
"Традиционно в таком составе мы собираемся для решения актуальных вопросов обеспечения безопасности государства. Сегодня нам предстоит обсудить тему комплектования Вооруженных Сил и других войск личным составом. Проще говоря, речь пойдет о призыве на срочную службу нашей молодежи", - отметил в начале совещания Александр Лукашенко.
Он напомнил, что согласно Конституции Беларуси защита страны - это обязанность и священный долг гражданина. "Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно, - подчеркнул белорусский лидер. - Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных Сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних".
Президент констатировал, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов. "И выйдем мы из этой ямы только примерно к 2025 году", - сказал он.
За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, и в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. "Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси", - приводит слова главы государства президентская пресс-служба.
Лукашенко отметил, что некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты. В прошлом году были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам. "Доотсрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях, получали отсрочки. Если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти. Более того, прокуроры и судмедэксперты расследуют уголовные дела, касающиеся военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы", - обратил внимание президент.
Одновременно он завил, что названные меры не принесли желаемого результата, а 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах.
Глава государства сообщил, что правительство подготовило проект документа по соответствующим вопросам. Планируется также ввести меры, способствующие повышению ответственности за уклонение от службы, а с другой стороны - заинтересованности граждан в выполнении воинского долга.
"Сегодня обсудим эти предложения и примем по ним решение. Но надо иметь в виду, что одномоментно нам будет трудно принять все решения. Хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных Сил, тем не менее она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели", - сказал Лукашенко.
По его словам, также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников:
"Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы".
"Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться", - резюмировал президент.
Лукашенко также отметил, что в Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу. "Мы не раздували эту проблему никогда, в этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава - контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы", - заявил белорусский лидер.
Президент еще раз подчеркнул свое твердое убеждение в том, что мужчина должен служить в армии. "Эту суровую школу половина из них, наверное, не прошли. Ну и мотивация самого высокого уровня - это то, что есть такая профессия Родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт - половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер", - отметил глава государства.
"Тем не менее мужик испокон веков, исходя из нашей истории, и не только нашей, должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину", - добавил Лукашенко.
Сегодня на совещании у Президента комплексно обсуждалась проблематика комплектования военных подразделений личным составом, рассматривался пакет предложений, как мотивировать граждан к прохождению срочной военной службы, повысить престиж армейской службы.
Меры, которые рассматривались на совещании, будут реализованы в два этапа. Вначале речь идет о том, чтобы навести порядок на всех уровнях - от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии в целом. Это стало ключевым требованием Президента. Одновременно будут разрабатываться жесткие меры борьбы с уклонистами. Эту работу планируется завершить к осени и доложить о результатах Главе государства.
Во время второго этапа пересмотрят правила призыва на срочную военную службу. Будут еще раз проанализированы предоставляемые отсрочки, возможно, от некоторых откажутся. Подумают и над тем, как заинтересовать граждан в выполнении воинского долга. Сейчас обсуждаются самые разные меры, но одномоментно их воплощать в жизнь не планируют. На совещании подчеркивалось, что никакой коренной ломки быть не должно, в этих процессах необходимо поступательное движение.
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"Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью", - убежден президент Беларуси.
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