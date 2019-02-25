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В США легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом

26.02.2019 15:51 — Разное | СТВ  
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Новости США. Легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом

Воздушное судно пробило стену и влетело прямо в спальню, где в этот момент находилась девушка-подросток. Она получила незначительные травмы.

В США легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом

Пилот скончался на месте. Его ученик находится в больнице под присмотром медиков. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.
 
 
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Новости США. Легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно пробило стену...
 
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