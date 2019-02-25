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Певица MARUV не представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019». Ситуация в вопросах и ответах
Популярная певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле.
Что произошло?
Певица MARUV заняла первое место в финале украинского национального отбора на «Евровидение-2019». Однако после было объявлено, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) примет окончательное решение по вопросу участия артистки в конкурсе в течение 2-ух суток после финала. Этот вопрос был поднят из-за того, что исполнительница ведет концертную деятельность на территории России.
MARUV выразила готовность отказаться от гастролей в РФ и взять на себя расходы на участие в конкурсе. НОТУ и певица должны были подписать договор.
Какими были его условия?
На своей странице в Instagram певица
По словам артистки, НОТУ не предоставит «ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама».
Почему исполнительница не поедет на конкурс?
25 февраля стало известно, что певица не будет представлять Украину на конкурсе.
Певица
Певица поблагодарила поклонников за поддержку и попросила не идти на конфронтацию, а принять этот факт. «Я хочу дарить свое творчество без цензуры».
Как это комментирует Национальная общественная телекомпания Украины?
В сообщении телекомпании
«Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».
После проведенных переговоров стороны «не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе».
Как комментируют организаторы «Евроивдения-2019»?
По заявлению,
Кто представит Украину на конкурсе?
В том же заявлении сказано, что «в настоящее время вещатель ведет переговоры, по результатам которых будет выбран представитель для участия в конкурсе».
Как только его имя будет известно, оно будет официально объявлено.
Возможно, представителем страны станет участник, занявший второе место в национальном отборе. Конкурсант станет известен в ближайшее время.
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Популярная певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле. Что произошло? Фото: instagram.com/maruvofficial
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