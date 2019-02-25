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Дешёвый проезд в общественном транспорте и Биг Мак за 1,5 доллара: какое место занимает Минск в рейтинге качества жизни
Минск усилил позиции в престижном рейтинге качества жизни. Как рассказали в программе
Иностранные аналитики также высоко оценили общественный транспорт. Поездка на белорусском автобусе, троллейбусе, трамвае или метро обходится горожанам и зарубежным гостям всего в 30-40 центов. За такие же услуги по перевозке пассажиров американские, европейские и азиатские операторы берут, в среднем, 2-3 доллара. На уровне оказались и наши продовольственные корзины.
По достоинству оценили белорусскую сферу здравоохранения. Сегодня в Минске 40 взрослых и больше 20 детских поликлиник. 27 городских больниц принимают пациентов на стационарное лечение. Только в прошлом году в медицинских учреждениях столицы помощь получили 400 тысяч человек, пятая часть из них – не минчане.
Уже 3 года по специальной программе Мингорисполкома поликлиники и больницы оснащают суперсовременным оборудованием. Помимо техники обновляются фасады. В 2018 году первых посетителей принял терапевтический корпус 4-ой больницы, заработала амбулатория для детей и взрослых в жилом квартале «Магистр», построили общежитие для медицинских работников. Кстати, до конца года 80% столичных терапевтов переведут в категорию врачей общей практики.
Укомплектованность терапевтами в городском комитете здравоохранения оценивают в 95%. Новая пациент-ориентированная технология, отмечают в ведомстве, исключит излишнюю бумажную работу. Команда специалистов будет состоять из врача общей практики, медицинской сестры и фельдшера. Также стартует проект бережливой или вежливой поликлиники.
Теперь на входе посетителя будет встречать администратор. До конца 2019 года в городе обновят 4-ую, 15-ую и 20-ую поликлиники. Преобразятся приёмные отделения 6-ой и 10-ой больницы. Заработает блок «А» детской инфекционной клиники.
Позиции Минска в рейтинге укрепил индекс загрязнения климата. Столицу по праву называют зелёным городом: больше 40% города занимают парки, скверы и бульвары. Они размещаются неравномерно. За счёт присоединенных территорий легче всего дышится в Первомайском районе. Кстати, флоры в городе прибавилось: за прошлый год высадили 50 тысяч деревьев и 170 тысяч кустарников.
Для экологического просвещения в каждом районе оборудованы специальные маршруты. Такие зелёные экскурсии воспитывают бережное отношение к окружающей среде, учат разумно использовать природные ресурсы.
Многолетний мониторинг показал, что в столице улучшается и качество воздуха. С 2014 года уровень загрязнения атмосферы аммиаком снизился вдвое. В прошлом году концентрация соединений углерода и азота была ниже, чем в других областных центрах Беларуси. Да и про летний смог, если верить данным профильного комитета, минчане уже забыли.
По индексу качества жизни белорусская столица соседствует с Варшавой, Ригой, Барселоной и Вроцлавом. Москва и Киев расположились в числе семи нижних позиций в Европе. А все вышеперечисленные критерии говорят об одном: лидирующие позиции в рейтинге у Минска не за горами.
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Дешёвый проезд в общественном транспорте и Биг Мак за 1,5 доллара: какое место занимает Минск в рейтинге качества жизни
Минск усилил позиции в престижном рейтинге качества жизни. Как рассказали в программе «Минск и минчане», в исследовании участвовало больше 220 городов. Белорусская...
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