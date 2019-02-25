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«Вот лежала рубашка – плесень. Лампа висит, её может замкнуть в любой момент». Из-за проблем с вентшахтой в новостройке холод и сырость
Куда бежать, если новенькая квартира разваливается на глазах?! Только не последний этаж! Эти советы разгневанная Дина Якимец сейчас раздаёт всем зрителям программы
Счастливая обладательница ключей и подумать не могла после сделки, с какой мукой ей придётся жить. К началу первого отопительного сезона выяснилось: в доме чудовищно промерзают стены.
Молодая семья делит жилплощадь с плесенью и конденсатом. Хозяйка бьётся в истерике: только в ванной дважды в день ей приходится убирать лужи. Каждый сантиметр апартаментов с боем приходится отбивать у влаги и грибка.
Продолжает экскурсию женщина в детской. И хоть хозяева поселилась в квартире всего лишь полгода назад, плесень успела проесть всю библиотеку. Над розетками нависают капли воды, а температура в этой комнате никогда не поднимается выше 15 градусов. Хозяйка боится не за электрику, её волнует жизнь собственных детей.
Хозяева смирились: косметический ремонт в квартире делать им придется ещё не раз. Но от холода, плесени и болезней это не спасает. Больше всего женщина обеспокоена состоянием трехмесячной крохи.
Пара воюет не только с плесенью, но и с профильными службами. В многоэтажке действует режим совместного домовладения, а потому на учёте в ЖЭС она не стоит. В районной администрации разводят руками и советуют подать в суд на компанию-застройщика. После многочисленных попыток найти управу, товарищество собственников со скрипом включилось в разрешение ситуации.
С мёртвой точки «мокрое» дело сдвинулось лишь после вмешательства съёмочной группы программы «Добро пожаловаться». К приезду корреспондентов представители фирмы-застройщика были во всеоружии.
Проверяем, так ли это на самом деле. И поднимаемся на крышу высотки.
Почему вот так произошло изначально?
Строитель:
А что это даст?
Строитель:
Проведённая экспертиза подтвердила: шахта в доме неисправна с первого дня эксплуатации. Она-то и стала причиной сырости и плесени. На эти проблемы жаловались почти все жильцы. Специалисты уверяют: чтобы окончательно вывести грибок и конденсат, придётся утеплить всю конструкцию дома. Почему это не сделали в день сдачи, так и остаётся загадкой. Компания-застройщик защищает подчинённых – свою работу строители выполнили безупречно, а виноват тот, кто придумал проект.
После ремонта вентшахты – со слов хозяйки – в квартире стало легче дышать. Впереди у семьи Якимец – ликвидация всего нанесённого квартире ущерба. По закону, именно застройщик должен возместить финансовый ущерб семье, либо самостоятельно сделать ремонт в ванной и детской.
Мы будем следить за развитием ситуации!
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«Вот лежала рубашка – плесень. Лампа висит, её может замкнуть в любой момент». Из-за проблем с вентшахтой в новостройке холод и сырость
Куда бежать, если новенькая квартира разваливается на глазах?! Только не последний этаж! Эти советы разгневанная Дина Якимец сейчас раздаёт всем зрителям...
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