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Гигантская свалка образовалась во дворе минской новостройки. Кто виноват: коммунальщики или жильцы?
Вместо Братской улицы возле аэропорта Минск-1 – огромный полигон, который вырос на глазах у изумлённых новосёлов, не успели те толком распаковать чемоданы.
Дмитрий Баранов – один из счастливых обладателей заветных квадратов, но устав от зловонных запахов и беспорядка, он первым забил тревогу и позвонил на «горячую» линию программы
Как образовалась эта стихийная свалка, сейчас уже никто не вспомнит. По одной из версий – новоиспечённые жильцы так увлеклись ремонтом, что сами выбрасывали строительный хлам, куда глаза глядят. Больше всего жильцы опасаются – в этой антисанитарии вот-вот заведутся крысы с тараканами.
Мария Сура, эколог:
Спасут ли жителей дома от надвигающейся экологической катастрофы, пока неясно. Время идёт, а горы мусора за окном не тают. Съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» вызывалась помочь жильцам зловонного двора. И направилась в центр гигиены и эпидемиологии. Санслужбы уверяют: они в курсе гигантской свалки на Братской. Их вердикт предсказуем: всё, что творится в этом дворе – настоящий беспредел.
На сегодняшний день принимаются оперативные меры заказчиком и коммунальными службами по устранению выявленных нарушений. Данное обращение остаётся у нас на контроле до приведения контейнерной площадки в соответствующее состояние.
Следующий пункт остановки съёмочной группы – коммунальные службы Октябрьского района. Секретарь на месте инструктирует журналистов, не отрываясь от работы.
С кем бы нам поговорить по поводу дома на Братской?
– Только с руководителями, директора нет, он на обучении.
А исполняющий обязанности?
– Он в Администрации, точно будет позже.
А попозже – это когда?
– Точно – с трёх до восьми.
Так и не дождавшись никого из начальства, корреспонденты направились в вышестоящую инстанцию – ЖКХ. Прямо с порога вахтёр бежит от камеры, как от чумы. Да и сами работники организации не знают ответа на вопрос, когда же, наконец, разгребут свалку.
После небольшой словесной перепалки, съёмочную группу снова отправляют на поиски истины ещё в один кабинет. Заместитель директора по благоустройству предприятия оказался единственным, кто смог дать внятный ответ.
Александра Хвайницкая, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:
Доверяй, но проверяй. Ровно через сутки отправляемся по хорошо знакомому маршруту. Свалка не уменьшилась на ни сантиметр! Юристы настаивают: проблема этого дома не столько в работе коммунальных служб, сколько в самих жильцах. Ведь выбрасывать строительный мусор в контейнеры с бытовыми отходами строго запрещено.
А уже если ЖЭС непосредственно не выполняет свои обязанности, если с ним заключён договор на вывоз строительного мусора, то можно обращаться в санстанцию.
Пока одни жильцы дома горестно вздыхают в надежде, что гигантскую свалку, всё-таки, ликвидируют, другие стенают: если ничего не предпринимать и дальше, чтобы выбросить мусор, можно будет попросту не выходить из квартиры. Достаточно будет просто открыть окно.
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Вместо Братской улицы возле аэропорта Минск-1 – огромный полигон, который вырос на глазах у изумлённых новосёлов, не успели те толком распаковать чемоданы. В...
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