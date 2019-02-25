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Белаз возобновил поставки в Чили

26.02.2019 15:50 — Разное | Ежедневник  
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Белаз возобновил поставки в Чили

фото: belaz.by

Два БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 90 тонн отправились на латиноамериканский континент в адрес чилийской компании Minera Tres Valles.

Это первая поставка белорусских самосвалов в эту страну после длительного перерыва, сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие, где предстоит работать «БЕЛАЗам», обладает полным циклом производства от добычи материала до обогатительной фабрики, производящей медные катоды класса А. Добывающая часть включает подземную шахту, где уже работает машина МОАЗ-75290 (продукция филиала ОАО «БЕЛАЗ»), предназначенная для транспортирования горной массы и полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и при других стесненных условиях, и небольшой открытый карьер, где и планируется использование 90-тонных белазовских карьерников.

Один из отправленных 90-тонников будет представлен на выставочном стенде БЕЛАЗа на крупной выставке EXPONOR, которая пройдет в городе Антофагаста в конце мая. EXPONOR – это одна из главных площадок в Чили и в центральном и южном регионах Латинской Америки для презентации передовых разработок и достижений горнодобывающей промышленности, а также перспективных инвестиционных проектов. Мероприятие проводится раз в два года и собирает более 1 000 компаний из 30 стран мира.

 
 
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Два БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 90 тонн отправились на латиноамериканский континент в адрес чилийской компании Minera Tres Valles.
 
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