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В Дубровенском районе продолжается проведение республиканской акции «Единый день безопасности»

26.02.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В Дубровенском районе продолжается проведение республиканской акции «Единый день безопасности»

Задачи акции — формирование у жителей района культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. В эти дни проходят целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи.
Как нам сообщил инспектор ИНиП Дубровенского РОЧС Константин Луцикович, на прошлой неделе проведены занятия с представителями субъектов профилактики по использованию первичных средств тушения пожаров, проведено инструктивное совещание с работниками ФАПов о необходимости контроля пожарной безопасности в домах одиноких, престарелых граждан и семей, состоящих на особом контроле. Кроме того, состоялись рейды по сельским населенным пунктам групп, в составе которых были представители СПЦ, ИДН, РОВД и РОЧС, по контролю соблюдения правил пожарной безопасности в быту и профилактике асоциального поведения.


В Дубровенском районе продолжается проведение республиканской акции «Единый день безопасности»

Состоялись встречи с учащимися средней школы №1, ДГПЛ, на которых сотрудники РОЧС объясняли подросткам необходимость соблюдения правил безопасного поведения, закрепляли алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В связи с потеплением в республике в целом оценена паводковая ситуация. На текущий момент просчитаны максимальные значения уровня воды во время половодья, которые близки к средним многолетним данным. Наиболее вероятными районами, где возможно подтопление в этом году, являются 13 регионов страны. В Витебской области — это Лиозненский и Сенненский районы, в Гомельской — Житковичский, Мозырский, Петриковский, Рогачевский, в Минской — Борисовский, Пуховичский и Столбцовский, в Могилевской — Бобруйский, Белыничский, Мстиславский, Чериковский.
Однако во многом ситуация зависит от количества осадков, которые выпадут в марте-апреле. Каждый хозяин знает, насколько его приусадебный участок подвержен подтоплению. Поэтому необходимо заранее подготовиться. Рекомендации по энергобезопасности во время паводка читайте на шестой странице.

Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Задачи акции — формирование у жителей района культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим...
 
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