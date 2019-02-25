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Как после апокалипсиса. Американец снял последствия массовых ДТП из-за снегопадов
В выходные на американский штат Миннесота обрушились сильные снегопады. Из-за плохой видимости и гололедицы полиция рекомендовала водителям воздержаться от поездок. Но прислушались не все. Теперь разбитые машины стоят прямо вдоль шоссе и выглядит это очень апокалиптично.
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Шоссе в Миннесоте сейчас больше похоже на съемочную площадку фильма-апокалипсиса!
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