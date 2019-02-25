В выходные на американский штат Миннесота обрушились сильные снегопады. Из-за плохой видимости и гололедицы полиция рекомендовала водителям воздержаться от поездок. Но прислушались не все. Теперь разбитые машины стоят прямо вдоль шоссе и выглядит это очень апокалиптично.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как после апокалипсиса. Американец снял последствия массовых ДТП из-за снегопадов Шоссе в Миннесоте сейчас больше похоже на съемочную площадку фильма-апокалипсиса!