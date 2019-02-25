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Егор Герасимов взял верх над первой ракеткой Нидерландов и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

26.02.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 161 рейтинга ATP) пробился в 1/8 финала основной сетки одиночного разряда турнира Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом 2 887 895 долларов.


Егор Герасимов. Фото с сайта tennis.by

В 1-м круге Егор Герасимов взял верх над первой ракеткой Нидерландов Робином Хасе (№ 58 ATP) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). В обоих сетах для выявления сильнейшего потребовался тай-брейк.

Отметим, что Егор Герасимов пробивался в основную сетку через сито квалификации. В решающем отборочном раунде белорус победил чеха Иржи Веселого (№ 94 ATP), имевшего 3-й новер посева в квалификации — 7:6 (7:5), 6:4.

Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 81 ATP), который был посеян в квалификации под 1-м номером, не сумел преодолеть отборочный барьер, уступив во 2-м раунде Корентену Муте из Франции (134 ATP, 5-й номер посева) — 1:6, 3:6.

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 161 рейтинга ATP) пробился в 1/8 финала основной сетки одиночного разряда турнира Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом...
 
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