В Добрушском районе трактор съехал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу

В Добрушском районе трактора «Амкодор» съехал в мелиоративный канал и прижал человека к конструкциям шлюза. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о происшествии на трассе Р124 поступило спасателям 26 февраля, в 10.47. Выяснилось, что при проведении работ по сварке металлической заслонки шлюза произошел порыв троса, которым трактор «Амкодор» удерживал заслонку. В результате транспортное средство упало вниз и прижало к конструкциям шлюза проводившего сварочные работы 49-летнего мужчину.

— После оценки ситуации работники МЧС приняли решение о привлечении тяжелой техники — крана, имеющегося на балансе ближайшего к месту происшествия предприятия. До прибытия техники спасатели оказывали психологическую поддержку пострадавшему, — рассказали в МЧС.





Прибывший к месту происшествия кран приподнял трактор, а работники МЧС извлекли пострадавшего и передали медикам. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.