Брестский центр наркопрофилактики подготовит более 100 волонтеров по ЗОЖ

В Бресте на базе Центра наглядной профилактики наркопотребления в молодежной среде начали обучение волонтеров по здоровому образу жизни. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделом общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ОЦГЭиОЗ) Елена Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.



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Первые занятия состоялись 25 февраля, слушателями стали 14 учащихся учреждений профтехобразования областного центра. Обучение организовано по межведомственному профилактическому проекту "В защиту жизни!", который реализуется в регионе с ноября прошлого года. Всего планируется подготовить более ста волонтеров. Помимо Бреста, такая работа будет проведена в Кобрине, Барановичах и Пинске с выездом специалистов центра на места.

"Мы очень активно обсуждали этот вопрос с главным управлением по образованию. Кандидатуры на роль волонтеров в учреждениях подбирали с помощью психологов, чтобы это были мотивированные дети, которые отличаются активностью, ответственностью. По принципу "равный обучает равного" ребята станут проводниками той полезной информации, которую они усвоят в центре. С их помощью мы надеемся сформировать активную позицию у молодежи, направленную против наркотиков", - отметила Елена Тищенко.

Пресс-конференция в ОЦГЭиОЗ была приурочена ко Всемирному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 1 марта. По информации областного наркодиспансера, в настоящее время в регионе на учете состоит 1 181 наркопотребитель. Среди них 5% - несовершеннолетние, в том числе 9 человек в возрасте от 11 до 15 лет. В этом году в Бресте был зарегистрирован один смертельный случай, связанный с передозировкой наркотиков. Жертвой опия стал 47-летний наркоман со стажем.

Как сообщил журналистам начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Андрей Табуркин, с начала года в области по линии наркоконтроля возбуждено 53 уголовных дела, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Правоохранители выявили три наркопритона, пресекли 16 фактов сбыта наркосодержащих веществ, изъяли 4,7 кг наркотиков, в том числе 4 кг марихуаны. "Фигурантами дел являются как ранее судимые граждане, так и впервые привлеченные к уголовной ответственности. Среди них нет несовершеннолетних - пока удалось не допустить их вовлечения в наркопреступность", - отметил начальник управления УВД.