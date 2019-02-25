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Брестский центр наркопрофилактики подготовит более 100 волонтеров по ЗОЖ
26.02.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте на базе Центра наглядной профилактики наркопотребления в молодежной среде начали обучение волонтеров по здоровому образу жизни. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделом общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ОЦГЭиОЗ) Елена Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Первые занятия состоялись 25 февраля, слушателями стали 14 учащихся учреждений профтехобразования областного центра. Обучение организовано по межведомственному профилактическому проекту "В защиту жизни!", который реализуется в регионе с ноября прошлого года. Всего планируется подготовить более ста волонтеров. Помимо Бреста, такая работа будет проведена в Кобрине, Барановичах и Пинске с выездом специалистов центра на места.
"Мы очень активно обсуждали этот вопрос с главным управлением по образованию. Кандидатуры на роль волонтеров в учреждениях подбирали с помощью психологов, чтобы это были мотивированные дети, которые отличаются активностью, ответственностью. По принципу "равный обучает равного" ребята станут проводниками той полезной информации, которую они усвоят в центре. С их помощью мы надеемся сформировать активную позицию у молодежи, направленную против наркотиков", - отметила Елена Тищенко.
Пресс-конференция в ОЦГЭиОЗ была приурочена ко Всемирному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 1 марта. По информации областного наркодиспансера, в настоящее время в регионе на учете состоит 1 181 наркопотребитель. Среди них 5% - несовершеннолетние, в том числе 9 человек в возрасте от 11 до 15 лет. В этом году в Бресте был зарегистрирован один смертельный случай, связанный с передозировкой наркотиков. Жертвой опия стал 47-летний наркоман со стажем.
Как сообщил журналистам начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Андрей Табуркин, с начала года в области по линии наркоконтроля возбуждено 53 уголовных дела, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Правоохранители выявили три наркопритона, пресекли 16 фактов сбыта наркосодержащих веществ, изъяли 4,7 кг наркотиков, в том числе 4 кг марихуаны. "Фигурантами дел являются как ранее судимые граждане, так и впервые привлеченные к уголовной ответственности. Среди них нет несовершеннолетних - пока удалось не допустить их вовлечения в наркопреступность", - отметил начальник управления УВД.
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В Бресте на базе Центра наглядной профилактики наркопотребления в молодежной среде начали обучение волонтеров по здоровому образу жизни. Об этом сообщила...
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