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Житель Лунинца при разборке погреба обнаружил 10 авиационных снарядов
26.02.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
В Лунинце при разборке заброшенного погреба обнаружено 10 авиационных снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Звонок от местного жителя 1986 года рождения поступил в дежурную часть сегодня примерно в 8.25. По наследству мужчине достался земельный участок с домом. Ветхое строение разобрали, а в заброшенном погребе владелец нашел 10 авиационных снарядов калибра 30 мм.
"До прибытия саперов сотрудники милиции охраняли опасную находку. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 из Барановичей боеприпасы вывезла и уничтожила на полигоне", - добавил Сергей Дученко.
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В Лунинце при разборке заброшенного погреба обнаружено 10 авиационных снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД...
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