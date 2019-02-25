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97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России
26.02.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии корма для животных.
При досмотре грузового автомобиля «Volvo», следовавшего из Польши с кормом для кошек и собак, установлено, что в полуприцепе находится гораздо большее количество груза, чем указано в товаросопроводительных документах. Без декларирования перемещалось свыше 97 тыс. упаковок корма различного веса (от 50 гр до 12 кг).
По предварительной оценке общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 45 тыс. белорусских рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии корма для животных. При досмотре грузового...
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