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97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России

26.02.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии корма для животных.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России

При досмотре грузового автомобиля «Volvo», следовавшего из Польши с кормом для кошек и собак, установлено, что в полуприцепе находится гораздо большее количество груза, чем указано в товаросопроводительных документах. Без декларирования перемещалось свыше 97 тыс. упаковок корма различного веса (от 50 гр до 12 кг).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России

По предварительной оценке общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 45 тыс. белорусских рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63844.php

97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России

 
 
Ссылка на источник 39
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  Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии корма для животных. При досмотре грузового...
 
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