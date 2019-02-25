97 тысяч упаковок корма для животных пыталась незаконно переместить на территорию России

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии корма для животных.



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При досмотре грузового автомобиля «Volvo», следовавшего из Польши с кормом для кошек и собак, установлено, что в полуприцепе находится гораздо большее количество груза, чем указано в товаросопроводительных документах. Без декларирования перемещалось свыше 97 тыс. упаковок корма различного веса (от 50 гр до 12 кг).



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По предварительной оценке общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 45 тыс. белорусских рублей.



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По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.



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