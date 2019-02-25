Четверо африканцев задержаны на границе с Польшей

23 февраля в Берестовицком районе пограничники задержали четверых неизвестных при попытке нарушения границы с Польшей.



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Около 6 часов утра сотрудники отделения погранконтроля «Берестовица» выявили мужчину без документов, который пытался обойти пункт пропуска. Задержанный представился гражданином Камеруна. Затем в ходе поисковых мероприятий тревожная группа задержала еще троих: у одного был паспорт Гвинеи, второй имел при себе справку о признании его беженцем на территории России, третий – паспорт гражданина Камеруна.

Жители африканского континента не стали скрывать, что умышленно пытались нарушить границу в Польшу с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза.

В отношении правонарушителей начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы, нарушение пограничного режима и правил пребывания. Кроме штрафа иностранцам грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.