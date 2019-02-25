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В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.

26.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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16 февраля 2019 22:32 1677

В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

15 февраля в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялся долгожданный показ «Мастера и Маргариты». Зрители в предвкушении ждали действия, теряясь в догадках, как можно показать такой объёмный роман всего за 2 часа 40 минут. Стоит отметить, что премьера прошла с аншлагом, билеты раскупили задолго до самого спектакля.

В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.

Как только погас свет – зрители окунулись в мир советской литературы, дискуссий о существовании Бога и Дьявола, в мир страданий, одиночества и любви. Зал перенесся в Москву 30-х годов, в город, который решил навестить сам Сатана. Нестандартный и очень оригинальный подход к постановке спектакля с каждой минутой все больше удивлял зрителей. Властный Воланд, которого сыграл Владимир Стеклов, повелевал зрительным залом, грациозная Гелла приводила в восторг, а Кот-Бегемот заставлял всех безудержно смеяться.

В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.

«Мастер и Маргарита» — это драма о любви и предательстве. В 2009 году главный режиссер театра Валерий Белякович осуществил постановку Михаила Булгакова. Спектаклю уже 9 лет и, хотя В.Беляковича уже нет в живых, спектакль имеет репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. Произведение великого автора и дело режиссера живет.

В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.

У зрителей тоже была своя роль – именно они были гостями на балу весеннего полнолуния. Воланд представил Маргарите присутствующих: «Королева, вот они: убийцы, грабители, сутенеры и проститутки, фальшивомонетчики и пьяницы». На что зрители ответили бурными аплодисментами.

В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.

Стоит отдать должное постановщику, что философский, по сути, спектакль не ощущался «затянутым»: он был захватывающим и интересным, оригинальное музыкальное оформление, игра света, хореография – все это придавало действию динамики и оригинальности.

В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ФОТОРЕПОРТАЖ.

Солигорский зритель по достоинству оценил спектакль «Мастер и Маргарита». По традиции благодарили актеров стоя и бурными овациями.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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16 февраля 2019 22:32 1677 В Солигорске с аншлагом прошёл спектакль «МАСТЕР И...
 
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