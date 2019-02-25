В Глусском районе впервые проходит акция «Единый день безопасности».

В рамках акции с 20 февраля по 1 марта состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи. Запланированы учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации на таких объектах, как УЗ «Глусская ЦРБ», гипермаркет «Евроопт», ГУСО «Весновский детский дом-интернат», учреждениях образования, взрывоопасных объектах и объектах с массовым пребыванием людей. Также пройдут проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

В рамках «Единого дня безопасности» будут организованы квесты «Формула безопасности», интеллектуальные игры «Безопасный сосед», обучающие площадки «Пять шагов спасения», пройдет конкурс на лучшую творческую работу, посвященную вопросам безопасной жизнедеятельности.

Помимо органов государственного управления (Генпрокуратура, МЧС, МВД, Минэнерго, Минздрав, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоз, Минкультуры) и местных органов власти, участие в акции примут различные организации и общественные объединения: Федерация профсоюзов Беларуси, РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество», Белорусское общество Красного креста, РГОО «ОСВОД», РОО «Белая Русь» и ОО «БРСМ».

Задачи «Единого дня безопасности» — формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Предполагается, что «Единый день безопасности» будет проходить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.