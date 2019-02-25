Каким будет начало марта в Горках – прогноз погоды

Ну что, дотерпели-дождались? Календарная зима почти на исходе, впереди – март. Два последних февральских дня побалуют нас плюсовыми температурами, пасмурным небом и порывистым ветром.

Завтра, 27 февраля, обещают до плюс двух, а вот в последний день зимы воздух местами прогреется до +4°.

Весна принесет с собой некоторое похолодание: 1 марта температура на улице опустится до минус 4 днем и минус 8 ночью, возможен снег. 2 марта прогнозируют переменную облачность и до -5°.



