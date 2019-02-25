Ученик горецкой школы искусств стал лауреатом конкурса «Гармоника»

Александр Шляхтицев завоевал диплом Лаурета III степени в открытом конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне «Гармоника» в Могилеве. Александр занимается в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства, класс учителя Владимира Воронова.





Конкурс был серьёзным, в состав жюри вошли ведущие специалисты в сфере искусства игры на баяне и аккордеоне, известные музыканты и преподаватели. Возглавлял жюри заслуженный артист Беларуси, профессор Белорусской государственной академии музыки Николай Севрюков. Участие в конкурсе приняли 68 юных исполнителей.

Несмотря на то, что семья Александра живет в Паршино, его родители Светлана Николаевна и Владимир Митрофанович поддерживают сына — создают условия для учебы в школе искусств, приобретают инструменты. Трудолюбие и терпение воспитывает в юном музыканте его учитель Владимир Воронов.

Оксана Запевалова, директор ДШИ и ВХМ