ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученик горецкой школы искусств стал лауреатом конкурса «Гармоника»

26.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 133

 

Александр Шляхтицев завоевал диплом Лаурета III степени в открытом конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне «Гармоника» в Могилеве. Александр занимается в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства, класс учителя Владимира Воронова.

 

Ученик горецкой школы искусств стал лауреатом конкурса «Гармоника»

 

Конкурс был  серьёзным, в состав жюри вошли ведущие специалисты в сфере искусства игры на баяне и аккордеоне, известные музыканты и преподаватели. Возглавлял жюри заслуженный артист Беларуси,  профессор Белорусской государственной академии музыки Николай  Севрюков. Участие в конкурсе приняли 68 юных исполнителей.

Несмотря на то, что семья Александра живет в Паршино, его родители Светлана Николаевна и Владимир Митрофанович поддерживают сына — создают условия для учебы в школе искусств, приобретают инструменты. Трудолюбие и терпение воспитывает в юном музыканте его учитель Владимир Воронов.

Оксана Запевалова, директор ДШИ и ВХМ


 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Александр Шляхтицев завоевал диплом Лаурета III степени в открытом конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне «Гармоника» в Могилеве. Александр занимается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Глусском районе впервые проходит акция «Единый день безопасности».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика