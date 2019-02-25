Замглавы МИД Беларуси высказался о верности курса Украины

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На встрече с председателем Львовской областной администрации первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил о желании развивать экономические и политические отношения между странами.

Глава администрации Львовской области Роман Филипп и первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко обсудили перспективы сотрудничества украинских и белорусских предприятий, развития туризма.

Евдоченко отметил, что сегодня с Беларусью сотрудничают полторы сотни компаний Львовщины. "Мы заинтересованы не только в экономическом сотрудничестве, но и политических отношениях. Украина - братская страна и наш сосед. Вы идете в правильном направлении. Украина с точки зрения экспорта для нас вторым партнером и мы готовы и в дальнейшем сотрудничать ", - цитирует Евдоченко пресс-служба Львовской областной администрации.