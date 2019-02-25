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"Все разрешения получены". Аккумуляторный завод под Брестом все же запустят

26.02.2019 16:06 — Разное | Партизан  
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20 февраля на территории аккумуляторного завода, который под Брестом строит компания «АйПауэр», прошел пресс-тур.

"Все разрешения получены". Аккумуляторный завод под Брестом все же запустят
На него пригласили представителей государственных СМИ, а также портала Tut.by и агентства БелаПАН.

Во время экскурсии по почти достроенному заводу главный инженер предприятия Сергей Дубнавицкий сообщил, что первые аккумуляторы планируется выпустить уже в марте.

Как стало известно Свободе, речь идет о пробном запуске производства, необходимом для испытания смонтированного оборудования. По словам жителей расположенных рядом с заводом деревень, на стройку еще продолжают завозить оборудование. На его монтаж может потребоваться еще несколько месяцев.

«Полноценное производство планируется после проведения всех испытаний, как инженерного, так и технологического оборудования, - сообщили Свободе в компании, которая строит завод. - Изыскательскую партию продукции планируется выпустить в марте 2019-го. Для запуска аккумуляторного завода ООО "АйПауэр" получены все разрешения. В том числе экологическая экспертиза».

Информацию об официальном открытии предприятия в компании «АйПауэр» обещают разместить на своем сайте. 

По словам противников строительства, полноценно работать аккумуляторный завод сможет летом. То есть, на год позже, чем планировалось изначально.


«Сейчас там пусконаладка, потом будет приемка, - рассказал активист кампании "Брест против свинца" Роман Кисляк. - Тогда уж завод будет работать на полную мощность. Повторную экологическую экспертизу они прошли. Так было заявлено. Хотя копии нам никто не дает, отказываются. Они ссылаются на то, что включили в экспертизу точные модели и марки своего оборудования и это позволило ее пройти. Единственное препятствие для запуска завода, которое сегодня существует, это препятствие психологического характера - протесты в городе Бресте. Больше не осталось».

По словам противников строительства аккумуляторного завода, никого из активистов кампании «Брест против свинца» на территорию предприятия не приглашали. Теперь они собираются добиться посещения, однако предварительно активистам компании сообщили, что «никого с общественной инспекцией производства там не потерпят».

«Все остается на своих позициях, противостояние продолжается, - говорит Роман Кисляк. - Вскоре мы готовим некоторые действия. Трудно сказать, почему нам не показывают результаты последней экспертизы. Возможно, потому, что любое раскрытие информации приводит только к еще большей критике.

Тот же пресс-тур, думаю, их заставили организовать власти. Чтобы показать через СМИ немного оборудования, раскрыть некоторые детали. Но специалисты увидели фото и критикуют уже. Масса критики того, как там все организовано, появилась. Стараются максимально закрыться, чтобы не было чего критиковать».


Роман Кисляк говорит, что открытый доступ к результатам последней экспертизы предприятия очень важен для жителей Бреста. Это позволит узнать, каким образом завод может влиять на город и другие населенные пункты, расположенные рядом с ним.

По словам активистов, полноценный запуск предприятия можно ожидать в третьем квартале 2019 года, летом. Некоторые из противников строительства завода, живущие в расположенных рядом с заводом деревнях, планируют вывезти свои семьи подальше от предприятия на время пробного запуска завода.

По информации организации «Экодом», за время протестов над активистами кампании «Брест против свинца» прошло 38 судов по административным протестах. Три из них закончились арестами активистов, в других случаях противников строительства аккумуляторного завода наказали штрафами. Общий их размер на конец февраля 2019 года составляет 16 794 рубля.

 
Теги: Брест
 
 
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20 февраля на территории аккумуляторного завода, который под Брестом строит компания «АйПауэр», прошел пресс-тур.
 
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