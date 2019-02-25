Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в киоски «Белсоюзпечати»



Читайте в следующем номере:

Любые задачи по плечу. В минувшую пятницу в Парохонске состоялось ежегодное собрание хозяйственного актива Пинского района.Вел собрание председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич. В работе собрания приняли участие первый заместитель председателя областного исполнительного комитета, ответственный от облисполкома за Пинский район В.В. Ребковец, председатель горисполкома И.Г. Ребковец. Перед собравшимися выступил первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода Ю.А. Хвостюк, заместитель председателя райисполкома А.К. Будник, заместитель председателя райисполкома С.С. Жидецкий, заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский. В заключение – председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич. А дальше… Дальше прошло чествование передовиков, где награждения чередовались с яркими музыкальными номерами, подготовленными артистами районных учреждений культуры. Имена лучших из лучших работников предприятий, как и перечень самих лучших предприятий, были опубликованы в прошлом номере «Полесской правды».

На очередном заседании районного исполнительного комитета члены исполкома совместно с приглашенными на заседание заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь И.В. Болотовым, первым заместителем начальника Брестского областного управления МЧС А.И. Сычевым, руководителями предприятий и организаций района, а также председателями сельисполкомов рассмотрели вопрос укрепления производственной дисциплины, безопасности производственной деятельности в рамках требований Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

На общественные обсуждения вынесен отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по объекту: «Мост через р. Пина на км 95,196 автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин». О месте размещения отчета, а также о сроках проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений читайте в следующем номере газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 27 февраля.

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