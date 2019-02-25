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На уход за пенсионерами и инвалидами в России выделят почти 300 млн рублей

26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 295 млн руб. ряду регионов на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Пилотный проект будет запущен в рамках нацпроекта «Демография». Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Система будет создана в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Средства распределят между 11 субъектами Федерации. Деньги получат Мордовия, Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Тульская области.

В Москве указанные мероприятия будут проведены за счет регионального бюджета, поясняют в правительстве.К концу 2024 года систему ухода планируют внедрить во всех субъектах Федерации.

Проект предусматривает проведение программы повышения квалификации работников социальных учреждений, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания пожилых людей и инвалидов.

Нацпроект «Демография» был запущен 1 января. Приоритетное направление – финансовая поддержка семей при рождении детей. На материальные выплаты из бюджета выделят 2,7 трлн рублей. Другое ключевое направление – поддержка граждан предпенсионного возраста. Дополнительное профессиональное образование получат 450 тысяч человек. Через шесть лет продолжительность здоровой жизни россиян должна вырасти до 67 лет. Также к 2024 году число занимающихся физкультурой и спортом россиян должно вырасти до 55%. На реализацию всего нацпроекта «Демография» будет направлено порядка 3,5 триллиона рублей.



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Новая система будет создана в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Средства будут распределены между 11 регионами.
 
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