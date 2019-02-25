На уход за пенсионерами и инвалидами в России выделят почти 300 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 295 млн руб. ряду регионов на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Пилотный проект будет запущен в рамках нацпроекта «Демография». Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Система будет создана в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Средства распределят между 11 субъектами Федерации. Деньги получат Мордовия, Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Тульская области.

В Москве указанные мероприятия будут проведены за счет регионального бюджета, поясняют в правительстве.К концу 2024 года систему ухода планируют внедрить во всех субъектах Федерации.

Проект предусматривает проведение программы повышения квалификации работников социальных учреждений, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания пожилых людей и инвалидов.