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На уход за пенсионерами и инвалидами в России выделят почти 300 млн рублей
26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 295 млн руб. ряду регионов на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Пилотный проект будет запущен в рамках
Система будет создана в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Средства распределят между 11 субъектами Федерации. Деньги получат Мордовия, Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Тульская области.
В Москве указанные мероприятия будут проведены за счет регионального бюджета, поясняют в правительстве.К концу 2024 года систему ухода планируют внедрить во всех субъектах Федерации.
Проект предусматривает проведение программы повышения квалификации работников социальных учреждений, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания пожилых людей и инвалидов.
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Новая система будет создана в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Средства будут распределены между 11 регионами.
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