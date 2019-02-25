В топ лучших аутсорсеров мира попали семь белорусский компаний

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В мировой топ-100 попало несколько технологических компаний, у которых есть белорусские подразделения.

Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг, сообщает tut.by .

Среди IT-компаний, имеющих относительно крупные офисы разработки в Беларуси, повторно представлены разработчики Ciklum, EPAM Systems, Intetics, IBA Group, Bell Integrator, Itransition. Из новичков в списке — Oxagile.

В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые поставляют услуги на аутсорсинг. Есть в свежем списке и компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью, — например, Colliers International и Teleperformance.

При составлении списка эксперты учитывают размер и темпы роста компании, качество услуг, внедрение инноваций и уровень корпоративной социальной ответственности.