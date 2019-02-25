Легкоатлет из Казахстана завоевали серебро на турнире в Минске

В Минске проходит международные соревнования по легкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет. Во второй день турнира серебряную медаль завоевал Данила Корр из Казахстана, пробежав дистанцию 60 метров с барьерами, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается, казахстанец вышел в финал, показав в квалификации второе время, а уже во вторник он поднялся на вторую ступень пьедестала. Одно время с ним показал турецкий атлет Осман Бильгин. Выиграл забег Асиер Мартинес из Испании.

Отметим, что сначала судьи отдали Корру третье место, тем не менее затем было принято решение объявить его и представителя Турции Османа Бильгина серебряными призерами.

Казахстана на этих соревнованиях представляют 16 спортсменов. Кроме того, в турнире участвуют легкоатлеты из Беларуси, Азербайджана, Латвии, Литвы, Израиля, Испании, Турции, Украины, а также Эстонии и Франции.