ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легкоатлет из Казахстана завоевали серебро на турнире в Минске

26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске проходит международные соревнования по легкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет. Во второй день турнира серебряную медаль завоевал Данила Корр из Казахстана, пробежав дистанцию 60 метров с барьерами, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается, казахстанец вышел в финал, показав в квалификации второе время, а уже во вторник он поднялся на вторую ступень пьедестала. Одно время с ним показал турецкий атлет Осман Бильгин. Выиграл забег Асиер Мартинес из Испании.

Отметим, что сначала судьи отдали Корру третье место, тем не менее затем было принято решение объявить его и представителя Турции Османа Бильгина серебряными призерами.

Казахстана на этих соревнованиях представляют 16 спортсменов. Кроме того, в турнире участвуют легкоатлеты из Беларуси, Азербайджана, Латвии, Литвы, Израиля, Испании, Турции, Украины, а также Эстонии и Франции.

Напомним, ранее в египетской Хургаде завершился крупный международный турнир по таэквондо Egypt Open G2. Серебряную медаль завоевала казахстанка Жансель Дениз.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серебряную медаль завоевал Данила Корр, пробежав дистанцию 60 метров с барьерами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко требует проверить данные о незаконных сделках при военных поставках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика