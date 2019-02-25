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Белорусские предприятия ожидают роста инфляции и ослабления нацвалюты в ближайшие 3 месяца – исследование НББ

26.02.2019 16:39 — Разное | Интерфакс  
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Руководители белорусских предприятий ожидают в феврале-апреле 2019 года роста инфляции и снижения обменного курса нацвалюты, сказано в ежеквартальном аналитическом обозрении Нацбанка Беларуси (НББ) "Мониторинг предприятий реального сектора экономики".

"В ближайшие три месяца участники опроса ожидают увеличение потребительских цен и снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и к российскому рублю", - сказано в публикации.

При этом руководители предприятий ожидают в феврале-апреле 2019 года увеличения объемов производства и спроса. "Вместе с тем, участники мониторинга ожидают рост отпускных цен, увеличение потребности в кредитовании и сокращение числа занятых", - отмечается в исследовании.

По данным опроса топ-менеджеров белорусских компаний, экономическая конъюнктура в ноябре 2018 года - январе 2019 года несколько ухудшилась. Неблагоприятной конъюнктуру посчитали  41,6% руководителей предприятий против 40% тремя месяцами ранее. Благоприятной конъюнктура была для 57,1% респондентов (58,1% в предыдущем исследовании).

Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 71% руководителей предприятий, как плохое - 18,9% (в предыдущем отчетном периоде - 69,6% и 19,7% соответственно).

По оценкам руководителей предприятий за последние три месяца спрос на их продукцию снизился.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Руководители белорусских предприятий ожидают в феврале-апреле 2019 года роста инфляции и снижения обменного курса нацвалюты, сказано в ежеквартальном...
 
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