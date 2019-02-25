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В Могилеве наградили лучшие предприятия по итогам социально-экономического развития за 2018 год
Итоги социально-экономического развития Могилева за 2018 год подведены в понедельник на торжественном собрании представителей трудовых коллективов города, сообщили в Могилевском горисполкоме.
"Прошедший год действительно стал для города знаковым. Могилев вошел в историю как площадка проведения V форума регионов Беларуси и России с участием глав государств двух стран. Благодаря прошедшему форуму Могилев расширил географию межрегиональных связей с российскими городами, заключил взаимовыгодные контракты", - отметил в своем выступлении председатель Моггорисполкома Владимир Цумарев.
Помимо этого, в прошлом году были открыты почетные консульства Республики Казахстан и Латвийской Республики. "В 2018 году Могилев был признан Молодежной столицей Республики Беларусь. Ему также присвоили статус города, дружественного детям и подросткам", - добавил В.Цумарев.
Он обратил внимание, что в экономическом плане 2018 год стал для города серьезным экзаменом. Два градообразующих предприятия Могилева - "Бабушкина крынка" и "Могилевхимволокно" по объективным причинам не смогли сработать на полную мощность. Это отразилась на невыполнении Могилевом некоторых доведенных до города показателей.
На торжественном собрании также заслуженные награды получили предприятия и организации города, ставшие лучшими по итогам прошедшего года (всего их более 20). Так, лучшей промышленной организацией стал "Могилевский завод лифтового машиностроения", лучшим стационарным учреждением здравоохранения - Могилевская городская больница скорой медицинской помощи, лучшей библиотечной организацией - Центральная городская библиотека им. К. Маркса. Лучшим среди вузов города признан МГУ им. А. Кулешова. Центр социального обслуживания населения Ленинского района Могилева стал победителем среди организаций социального обслуживания города.
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Итоги социально-экономического развития Могилева за 2018 год подведены в понедельник на торжественном собрании представителей трудовых коллективов города,...
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