ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве наградили лучшие предприятия по итогам социально-экономического развития за 2018 год

26.02.2019 16:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Итоги социально-экономического развития Могилева за 2018 год подведены в понедельник на торжественном собрании представителей трудовых коллективов города, сообщили в Могилевском горисполкоме.

"Прошедший год действительно стал для города знаковым. Могилев вошел в историю как площадка проведения V форума регионов Беларуси и России с участием глав государств двух стран. Благодаря прошедшему форуму Могилев расширил географию межрегиональных связей с российскими городами, заключил взаимовыгодные контракты", - отметил в своем выступлении председатель Моггорисполкома Владимир Цумарев.

Помимо этого, в прошлом году были открыты почетные консульства Республики Казахстан и Латвийской Республики. "В 2018 году Могилев был признан Молодежной столицей Республики Беларусь. Ему также присвоили статус города, дружественного детям и подросткам",  - добавил В.Цумарев.

Он обратил внимание, что в экономическом плане 2018 год стал для города серьезным экзаменом. Два градообразующих предприятия Могилева  - "Бабушкина крынка" и "Могилевхимволокно" по объективным причинам не смогли сработать на полную мощность. Это отразилась на невыполнении Могилевом некоторых доведенных до города показателей.

На торжественном собрании также заслуженные награды получили предприятия и организации города, ставшие лучшими по итогам прошедшего года (всего их более 20). Так, лучшей промышленной организацией стал "Могилевский завод лифтового машиностроения", лучшим стационарным учреждением здравоохранения  - Могилевская городская больница скорой медицинской помощи, лучшей библиотечной организацией - Центральная городская библиотека им. К. Маркса. Лучшим среди вузов города признан МГУ им. А. Кулешова. Центр социального обслуживания населения Ленинского района Могилева стал победителем среди организаций социального обслуживания города.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги социально-экономического развития Могилева за 2018 год подведены в понедельник на торжественном собрании представителей трудовых коллективов города,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия безвозмездно передала Беларуси партию вакцины против кори
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика