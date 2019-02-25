Россия безвозмездно передала Беларуси партию вакцины против кори

Россия передала Беларуси 100 тыс. доз вакцины против кори на безвозмездной основе, сообщили в пресс-службе Минздрава республики во вторник.

"Россия в соответствии с постановлением правительства выделила бюджетные средства на оказание помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии на проведение профилактических мероприятий и борьбу с инфекциями. В рамках этой помощи белорусской стороне передано 100 тыс. доз противокоревой вакцины", - приводятся в сообщении слова советника посольства России в Беларуси Алексея Сухова.

Заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова в свою очередь отметила, что "координация и взаимодействие систем здравоохранения, межгосударственное взаимодействие позволяют решать вопросы благополучия и здоровья людей".

"В сопредельных странах ситуация по кори оценивается как неблагополучная. В Беларуси также регистрировались случаи заболевания, но именно профилактические мероприятия и вакцинация тех, кто не привит или не имеет сведений о прививках, позволила локализовать завозные случаи и не дать распространиться инфекции", - заявила Н.Жукова.

В конце января в Минздраве Беларуси сообщали, что с февраля 2018 года в стране было зарегистрировано 254 случая кори, из них 74% у взрослых. В подавляющем большинстве это завозные случаи (преимущественно из Украины) и результат контакта с заболевшими лицами. Более 73% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.