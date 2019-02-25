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Союзные парламентарии обсудили в Барановичах межрегиональное сотрудничество Беларуси и России

26.02.2019 16:01 — Разное | Интерфакс  
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Представители комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам посетили г.Барановичи. В рамках визита состоялась их встреча с председателем Барановичского горисполкома и обсуждены вопросы взаимодействия с регионами Российской Федерации, сказано в сообщении Парламентского собрания.

В сообщении отмечается, что председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский рассказал депутатам о структуре торгового оборота, о направлениях и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества, а также о действующих в городе предприятиях, которые успешно работают с российскими партнерами.

"Особое внимание депутаты уделили выявлению проблем в законодательном обеспечении предпринимательской деятельности, которые препятствуют наращиванию взаимодействия с регионами России", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи ее участники "дали высокую оценку процессам интеграции в Союзном государстве, способствующим экономическому росту и социальному развитию городов Беларуси и России".

Вопросы межрегионального сотрудничества также рассмотрены в рамках заседания комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам. В обсуждении приняли участие представители финансово-экономических и контрольных органов Беларуси и России, министерства промышленности Беларуси, Барановичского горисполкома и руководители предприятий.

"Город Барановичи и регионы Российской Федерации ведут целенаправленную работу по углублению и расширению торгово-экономического, научного и гуманитарного сотрудничества. Подписаны соглашения о побратимстве и партнерстве с городами Российской Федерации, на экспортные поставки в Российскую Федерацию приходится более 70% от общего объема продаж за рубеж", - отмечается в сообщении.

Союзные парламентарии считают, что для увеличения товарооборота города Барановичи с регионами Российской Федерации необходимо шире использовать потенциал научно-технического и производственного взаимодействия, развивать существующие деловые связи, способствовать развитию взаимного экспорта продукции, создавать дополняющие друг друга производства в рамках Союзного государства.

В ходе визита в г.Барановичи депутаты посетили ОАО "Барановичское ПХО" (Блакiт), которое является крупнейшим производителем текстильной продукции в Европе и странах СНГ. Были обсуждены особенности сотрудничества с предприятиями России и организации сбыта продукции.

 
 
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Представители комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам посетили г.Барановичи. В рамках визита состоялась их встреча с...
 
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