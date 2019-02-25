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Художники предлагают создать в Слуцке музей малой родины

26.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Художники предлагают создать в Слуцке музей малой родины

Художники предлагают создать в Слуцке музей малой родины. Или арт-центр, в котором нашлось бы место как для произведений наших классиков, так и для молодежных экспериментов. Подходящую форму, то бишь здание, выбрали. За содержанием дело не станет — наполнят. Что и подтвердили на конференции, посвященной 95-летию Владимира Садина, легендарного слуцкого графика и педагога, который первым открыл талант Владимира и Михаила Басалыг, Владимира Акулова, Георгия Скрипниченко, Владимира Цеслера, Владимира Голуба и многих других известных белорусских графиков, живописцев и дизайнеров.

Более 30 (!) художников, чьи имена громко звучат в том числе за пределами Беларуси, родом отсюда, из Слуцка. А если добавить тех, кто в разные годы жил и работал на этой земле и до сих пор вспоминает ее с благодарностью? Тех, кто творил здесь до революции. Слуцк — это не только Радзивиллы, знаменитые пояса и уречское стекло. Не последнюю роль сыграл он и в истории искусства ХХ столетия. За то, чтобы наглядно закрепить это обстоятельство в одном из бывших корпусов местного консервного завода, и хлопочет сегодня Белорусский союз художников в тандеме с Национальным художественным музеем.

Идея вообще-то неновая, давно обсуждаемая в соцсетях. Историческое здание начала прошлого века, первый слуцкий «небоскреб» и единственный сохранившийся образец модерна в архитектуре, место, как говорится, намоленное. Производство сока здесь наладили только после войны, а до того здесь размещались коммерческое училище, школа, педтехникум, Дом культуры… Сегодня эти колоритные стены из красного кирпича в самом центре города пустуют. Художники обещают наполнить пространство и яркими работами, и событиями.

На прошлой неделе в Национальном историческом музее открылась выставка артефактов из архива прославленного слуцкого фотографа Сомира Юхнина, в начале минувшего века признававшегося лучшим фотографом Европы. А Национальный художественный музей получил в дар картины Александра Рубца, договорившись с их автором, руководителем Ставропольского регионального отделения Творческого союза художников России, об обмене выставками между художниками Беларуси и Кавказа. Первые уроки живописи Александр Рубец получил в слуцкой изостудии Владимира Садина. И вместе с другими белорусскими коллегами обеими руками поддерживает создание музея малой родины.

— Идея очень интересная и перспективная, — согласен председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. Но потребуются немалые средства, чтобы достойно ее реализовать. Реконструкция, отопление – все это суммы со многими нулями. Нужно искать спонсоров. Найдутся – без проволочек займемся созданием такого арт-центра.

Беларусь Сегодня

 
 
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Или арт-центр, в котором нашлось бы место как для произведений наших классиков, так и для молодежных экспериментов. Подходящую форму, то бишь здание, выбрали. За...
 
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