В целях развития и популяризации здорового образа жизни, приобщения к спорту 20 февраля 2019 г. в гимназии г. Дзержинска прошло первенство по шашкам в рамках круглогодичной Спартакиады среди работников организаций Дзержинского района.
В соревнованиях приняло участие 8 команд – 8 мужчин и 8 женщин. В спортивной борьбе разыграли призы и награды, которые предоставило ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района.
В личном зачете:
1 место – Самасейко Леонил – ГУО Дзержинского района;
2 место – Семенов Олег – ОАО «ДШФ ЭЛИЗ»;
3 место – Иевлев Николай – ОАО «Амкадор-Семаш».
1 место – Мацевило Александра – Дзержинское РАЙПО;
2 место – Лебедева Лилия – ОАО «ДЭМЗ»;
3 место – Лось Наталья – ГУО Дзержинского района.
В командном зачете:
1 место – команда государственных учреждений образования Дзержинского района;
2 место – Дзержинское РАЙПО;
3 место – ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод».