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Первенство по шашкам

26.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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В целях развития и популяризации здорового образа жизни, приобщения к спорту 20 февраля 2019 г. в гимназии г. Дзержинска прошло первенство по шашкам в рамках круглогодичной Спартакиады среди работников организаций Дзержинского района.

В соревнованиях приняло участие 8 команд – 8 мужчин и 8 женщин. В спортивной борьбе разыграли призы и награды, которые предоставило ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района.

В личном зачете:

1 место – Самасейко Леонил – ГУО Дзержинского района;

2 место – Семенов Олег – ОАО «ДШФ ЭЛИЗ»;

3 место – Иевлев Николай – ОАО «Амкадор-Семаш».

1 место – Мацевило Александра – Дзержинское РАЙПО;

2 место – Лебедева Лилия – ОАО «ДЭМЗ»;

3 место – Лось Наталья – ГУО Дзержинского района.

В командном зачете:

1 место – команда государственных учреждений образования Дзержинского района;

2 место – Дзержинское РАЙПО;

3 место – ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод».





 
 
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В целях развития и популяризации здорового образа жизни, приобщения к спорту 20 февраля 2019 г. в гимназии г. Дзержинска прошло первенство по шашкам...
 
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