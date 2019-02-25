В целях развития и популяризации здорового образа жизни, приобщения к спорту 20 февраля 2019 г. в гимназии г. Дзержинска прошло первенство по шашкам в рамках круглогодичной Спартакиады среди работников организаций Дзержинского района.

В соревнованиях приняло участие 8 команд – 8 мужчин и 8 женщин. В спортивной борьбе разыграли призы и награды, которые предоставило ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района.

В личном зачете:

1 место – Самасейко Леонил – ГУО Дзержинского района;

2 место – Семенов Олег – ОАО «ДШФ ЭЛИЗ»;

3 место – Иевлев Николай – ОАО «Амкадор-Семаш».

1 место – Мацевило Александра – Дзержинское РАЙПО;

2 место – Лебедева Лилия – ОАО «ДЭМЗ»;

3 место – Лось Наталья – ГУО Дзержинского района.

В командном зачете:

1 место – команда государственных учреждений образования Дзержинского района;

2 место – Дзержинское РАЙПО;

3 место – ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод».















