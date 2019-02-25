Коммуналка по-новому и ограничения на валюту: что изменится с 1 марта в Беларуси

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Оплата жилищно-коммунальных услуг по-новому

Новые правила, вступающие в силу с 1 марта, упрощают начисление и оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщалось , изменения предусмотрены ​Постановлением Совета Министров от 9 февраля 2019 года №81.

Отменяется дифференцированная плата за техническое обслуживание жилых домов, услуги водоснабжения и водоотведения, электрическую энергию.

Меняется порядок перерасчета платы за ЖКУ, если организация ЖКХ применила не тот тариф. Изменения относятся также к процедуре снятия показаний приборов индивидуального учета, подключенных к системе дистанционного съема.