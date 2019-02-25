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Самые богатые - айтишники, скромные - библиотекари. Зарплаты жителей Могилевщины в январе
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Могилевской области в январе 2019 года составила 817,3 рубля,
В топ городов и районов с самыми высокими зарплатами входят: Могилев (927, 8 рублей), Могилевский и Осиповичский районы (859,2 и 846,5 рублей соответственно).
В аутсайдерах — Хотимский (631,3 рубля), Славгородский (629,9 рубля) и Мстиславский (580,9 рубля) районы.
Самые высокие зарплаты — в сферах: информационных технологий и обслуживания — 2294 рубля, финансовых услуг (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — 1 851,1 рубля, вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — 1580 рублей.
Самые низкие — у сотрудников сфер растениеводства (531,3 рубля), туристической деятельности (530,8 рубля) и работников библиотек, музеев, архивов (507,6 рубля).
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Разбежка между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по районам - 346,9 рублей. Если сравнивать сферы деятельности - больше 1700 рублей.
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