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Самые богатые - айтишники, скромные - библиотекари. Зарплаты жителей Могилевщины в январе

26.02.2019 17:26 — Разное | Tut.by  
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Могилевской области в январе 2019 года составила 817,3 рубля, сообщает областное статуправление. Декабрьская была выше — 899 рублей. При этом самый высокий средний заработок — в Могилеве, самый низкий — в Мстиславском районе. Разбежка между ними — 346,9 рублей.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Она отличается от реальной зарплаты.

В топ городов и районов с самыми высокими зарплатами входят: Могилев (927, 8 рублей), Могилевский и Осиповичский районы (859,2 и 846,5 рублей соответственно).

В аутсайдерах — Хотимский (631,3 рубля), Славгородский (629,9 рубля) и Мстиславский (580,9 рубля) районы.

Самые высокие зарплаты — в сферах: информационных технологий и обслуживания — 2294 рубля, финансовых услуг (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — 1 851,1 рубля, вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — 1580 рублей.

Самые низкие — у сотрудников сфер растениеводства (531,3 рубля), туристической деятельности (530,8 рубля) и работников библиотек, музеев, архивов (507,6 рубля).

 
Теги: Могилев
 
 
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Разбежка между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по районам - 346,9 рублей. Если сравнивать сферы деятельности - больше 1700 рублей.
 
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