Пугачева с 5-летней дочкой спрятались в подвале от Галкина



Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com

Членов своей семьиобнаружил в подвале. Пугачева сидела за роялем и сочиняла песню для Лизы – импровизируя по принципурассказал шоумен подписчикам своего микроблога в Instagram.Галкин выступил в роли оператора. Он снимал все на камеру, пока Пугачева импровизировала, придумывая строчки детской песенки для Лизы.пела Пугачева. А потом и Лиза распевалась вместе со своей звездной мамой.Ранее стилистАлишер рассказал, что муж Примадонны в холода спит в пижаме. А проснувшись, в таком одеянии разгуливает по подмосковному замку. Пугачева таким привычкам супруга не препятствует - более того, в День защитника Отечества супруга с дочкой подарили шоумену еще одну полосатую пижаму, напоминает Teleprogramma.pro.