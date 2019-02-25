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Пугачева с 5-летней дочкой спрятались в подвале от Галкина

26.02.2019 16:40 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева сочинила хит для своей 5-летней дочки. За этим занятием и застал Примадонну с утра пораньше ее супруг Максим Галкин.

Членов своей семьи Максим Галкин обнаружил в подвале. Пугачева сидела за роялем и сочиняла песню для Лизы – импровизируя по принципу "что вижу, то пою".

"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла – мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я еще сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает", – рассказал шоумен подписчикам своего микроблога в Instagram.

Галкин выступил в роли оператора. Он снимал все на камеру, пока Пугачева импровизировала, придумывая строчки детской песенки для Лизы.

"Вот и папа пришел… Нас в подвале нашел! А нам нужно допеть, нашу песенку спеть… До чего же хорошо быть с тобою, Лизок! Мне бы еще станцевать. Ну хотя бы разок!" – пела Пугачева. А потом и Лиза распевалась вместе со своей звездной мамой.


Ранее стилист Аллы Пугачевой Алишер рассказал, что муж Примадонны в холода спит в пижаме. А проснувшись, в таком одеянии разгуливает по подмосковному замку. Пугачева таким привычкам супруга не препятствует - более того, в День защитника Отечества супруга с дочкой подарили шоумену еще одну полосатую пижаму, напоминает Teleprogramma.pro.

 
 
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Алла Пугачева сочинила хит для своей 5-летней дочки.
 
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