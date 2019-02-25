В Минске появятся билеты на проезд с логотипом II Евроигр



Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

Их можно будет приобрести для поездки в автобусе, троллейбусе, трамвае, электробусе и автобусе экспрессных маршрутов. Первую партию таких билетов ждут уже в марте.Кстати, бесконтактные смарт-карты с символикойII Евроигр введены в обращение еще в конце 2018 года.