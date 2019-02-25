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В Минске появятся билеты на проезд с логотипом II Евроигр
Фото: БЕЛТА
Их можно будет приобрести для поездки в автобусе, троллейбусе, трамвае, электробусе и автобусе экспрессных маршрутов. Первую партию таких билетов ждут уже в марте.
Кстати, бесконтактные смарт-карты с символикойII Евроигр введены в обращение еще в конце 2018 года.
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Логотип II Европейских игр появится на билетах на проезд в общественном транспорте в Минске.
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