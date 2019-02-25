Почему Николай Васильченко не в черных списках Евросоюза?



Владимир Наумов, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Виктор Шейман (слева направо)

Кто такой Николай Васильченко?

Почему Николая Васильченко нет в черных списках Евросоюза?

"На первом допросе он сказал, что 16 сентября 1999 года (в день исчезновения Гончара и Красовского) по приказу своего начальника пошел в СИЗО, взял пистолет и принес его Чванкину (Аркадий Чванкин -- бывший замминистра внутренних дел Беларуси, генерал-майор), -- писали газеты со ссылкой на информированные источники. -- Но уже на следующем допросе адъютант заявил, что на самом деле никакому Чванкину пистолет не носил. Просто взял по приказу министра, положил в собственный сейф, а через сутки вернул его в СИЗО..."