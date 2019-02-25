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Почему Николай Васильченко не в черных списках Евросоюза?
Владимир Наумов, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Виктор Шейман (слева направо)
Среди них - замораживание активов и запрет на поездки для экс-министра внутренних дел Владимира Наумова, экс-госсекретаря Совета безопасности, а ныне – управляющего делами президента Виктора Шеймана, экс-министра внутренних дел Юрия Сивакова и экс-командира воинской части 3214 Дмитрия Павличенко.
Их считают причастными к громким исчезновениям Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.
Удивительно, что в так называемых черных списках нет еще одного причастного к этим исчезновениям – полковника милиции Николая Васильченко.
Как написано в рапорте экс-начальника Главного управления криминальной милиции МВД генерала Николая Лопатика, именно спецподразделение Николая Васильченко следило за Захаренко в том день, когда его последний раз видели живым.
"Информационное обеспечение местонахождения Захаренко для действий Павлюченко (в рапорте Лопатика фамилия Павличенко написана с ошибкой) было обеспечено спецподразделением Васильченко Н.В., задание на которое ему также дал Шейман В.В. через своих сотрудников, -- написал Лопатик, который по сей день не отказывается от авторства рапорта. -- Акция захвата и последующего уничтожения Захаренко была произведена Павлюченко, командиром роты СОБРа, и командиром 1-й роты спецназа и четырьмя его бойцами…
По аналогичной комбинации 16 сентября 1999 года Павлюченко провел акцию захвата и уничтожения Гончара В.И. и Красовского А.С."
Кто такой Николай Васильченко?
Информации о нем не так много.
В некоторых документах сказано, что он возглавлял Службу безопасности президента, однако это не так. Васильченко упоминался лишь как один из сотрудников главного управления государственной охраны при президенте Беларуси.
Известно, что Васильченко вместе с Шейманом работал в Совете безопасности, затем – возглавлял службу собственной безопасности в прокуратуре (это было в те времена, когда Шейман был генеральным прокурором).
О деятельности секретного подразделения, которым руководил Васильченко, стало известно накануне президентских выборов 2001 года.
Тогда многие средства массовой информации опубликовали анонимное письмо от сотрудников КГБ, информирующее о существовании в Беларуси спецслужбы, которая занимается агентурно-оперативной работой, негласным наблюдением за наиболее активными представителями демократической общественности, сбор компромата и так далее.
Сообщалось, что после Васильченко спецслужбой руководил Владимир Ткаченко, который в 2005 году погиб в ДТП.
Николай Васильченко – кавалер ордена "За службу Родине" II степени. Он был награжден в сентябре 2001 года "За особые заслуги в укреплении государственной безопасности". В президентском указе он фигурирует как полковник милиции.
Почему Николая Васильченко нет в черных списках Евросоюза?
"Васильченко мог не знать истинных целей, которые следователи за захватом и дальнейшими внесудебными казнями, – предполагает юрист и бывший судья Гарри Погоняйло. – То есть ему дали задание следить – и он следил. В таком контексте, как мне кажется, фигурирует информация и в уголовном деле – он мог не знать об истинных целях захвата Захаренко".
Беда с Захаренко случилась в мае 1999 года, а в сентябре этого же года, как пишет генерал Лопатик, "по аналогичной схеме" прошло нападение на Красовского и Гончара.
Означает ли это, что спецслужба, которой на тот момент руководил Васильченко, до последнего контролировала местонахождение Гончара и Красовского? Прослушивались ли их разговоры?
Скорее всего, ответы на эти вопросы могут дать только Лопатик, владеющий всеми подробностями, и сам Васильченко…
Чем сейчас занимается Николай Васильченко – точно неизвестно.
Не ясно также, допрашивали ли Васильченко в качестве свидетеля по делам о громких исчезновениях. Да и вообще, жив, здоров ли он?
Громкие исчезновения случились 20 лет назад. И точка в их расследовании пока не поставлена. Все ли важные свидетели доживут до суда?
Например, не так давно не стало одного из фигурантов дел о громких исчезновениях Владимира Колесника. Он был адъютантом министра внутренних дел Юрия Сивакова.
Если верить информации, которая попала в прессу в 2001 году с подачи экс-кандидата в президенты Владимира Гончарика, Колесник один раз получал тот самый расстрельный пистолет, из которого, не исключено, были убиты вначале Захаренко, а затем Гончар и Красовский.
Известно, что Колесника допрашивали следователи.
"На первом допросе он сказал, что 16 сентября 1999 года (в день исчезновения Гончара и Красовского) по приказу своего начальника пошел в СИЗО, взял пистолет и принес его Чванкину (Аркадий Чванкин -- бывший замминистра внутренних дел Беларуси, генерал-майор), -- писали газеты со ссылкой на информированные источники. -- Но уже на следующем допросе адъютант заявил, что на самом деле никакому Чванкину пистолет не носил. Просто взял по приказу министра, положил в собственный сейф, а через сутки вернул его в СИЗО..."
Некоторое время назад Владимир Колесник погиб в ДТП. Возвращался из-за города в Минск и то ли заснул за рулем, то ли не справился с управлением автомобиля…
Недавно Следственный комитет проинформировал родственников пропавших о приостановлении предварительного следствия -- "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".
Юрист Гарри Погоняйло считает, что данное постановление обязательно необходимо обжаловать.
"На мой взгляд, приостановление дела незаконно. Преступление до конца не расследовано, дело не раскрыто, виновные не установлены, трупы не найдены, судьба пропавших не ясна, – говорит Погоняйло. – Прекратить расследование по этим делам невозможно без раскрытия дела по существу.
Приостановление следствия по делу означает, что какие-то розыскные мероприятия могут проводиться соответствующими службами, но процессуальных следственных действий не будет, пока не появятся какие-то новые обстоятельства, которые необходимо проверить следственным путем. Тогда нужно будет возобновить производство по делу.
Насколько я знаю, родственники пропавших в ближайшее время намерены обжаловать постановление Следственного комитета. И надо смотреть, что им в ответ скажет прокуратура. Если ответ будет отрицательным – нужно обращаться в суд".
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